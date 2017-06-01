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انضمام CIB وQNB لإدارة وتدبير تمويل القابضة للكهرباء
الخميس 01 يونيو 2017 03:45 م
CIB
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CIB
كتب – محمد سالم:
وافق بنكا التجارى الدولى «CIB» وقطر الوطنى الأهلى «QNB»، على الانضمام لتحالف مصرفى حكومى، يسعى إلى إدارة وتدبير قرضين بقيمة تصل إلى 37.4 مليار جنيه، بآجال بين 10 و15 سنة لصالح الشركة القابضة للكهرباء بغرض تطوير وتنفيذ مشروعات نقل وتوزيع الطاقة.
وخاطبت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة مجلس الوزراء فى شهر فبراير الماضى للموافقة على تدبير القرضين، بضمان وزارة المالية، كما أسندت عمليات التدبير لكل من البنك الأهلى وبنك مصر.
وقال مصدر مطلع، لـ«المال»، إن كلا من «CIB» و«QNB» سيشاركان التحالف البنكى الحكومى فى عمليات ترتيب وإدارة القرض وإعداد مذكرات الشروط والأحكام، وتسويق السيولة المستهدفة على شريحة من البنوك المحلية الأخرى.
ويلعب البنك الأهلى دور وكيل التمويل والمرتب الرئيسى لجمع 19.4 مليار جنيه، ويلعب بنك مصر نفس الدور لتدبير الباقى بقيمة 18 مليارًا.
وأضاف المصدر أن التمويل لا يزال فى مرحلة المفاوضات حول ضمانة «المالية»، مشيرًا إلى أن توفير السيولة سيتم لصالح شركات توزيع ونقل كهرباء خلال 3 سنوات، لتقوم بالسحب منها عند الضرورة.
وتتوقع «الكهرباء» تنفيذ الاستثمارات، بواقع 18 مليار جنيه لشبكات النقل، و19 مليارا للتوزيع، بهدف خفض معدلات الفقد، وتطبيق منظومة الشبكات الذكية على مستوى الجمهورية.
وتتضمن الخطة مشروع الشبكة الكهربائية الموازية، الذى تتولى تنفيذه شركة «ستيت جريد» الصينية بطول 1210 كم، تمثل %40 من طول الشبكة الحالية، باستثمارات تصل إلى 660 مليون دولار، بالإضافة إلى إنشاء عدد من الدوائر لنقل الكهرباء للصعيد منعا لانقطاع التيار مجددا.
وتشمل أيضًا نقل الطاقة من محطات شركة «سيمنس» الألمانية، المقرر الانتهاء منها خلال 2018، ومشروع العدادات الذكية والكودية، وتحديث جميع شبكات توزيع الكهرباء على مستوى الجمهورية، والتوسع فى اللمبات الليد، وإنشاء عدد من مراكز التحكم بالمحافظات، حسبما قالت مصادر لـ«المال» فى وقت سابق.
الشركة القابضة للكهرباء
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