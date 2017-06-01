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عقـــارات
البرلمان يقر تعويضات المقاولين نهائيا
الخميس 01 يونيو 2017 03:41 م
مجلس البرلمان 2017 2
أخر الأخبار
مجلس البرلمان 2017 2
كتبت – بدور إبراهيم:
أقر مجلس النواب أمس قانون تعويضات المقاولين بصفة نهائية عقب تسلمه من مجلس الدولة الذى تولى مهام مراجعة الصياغة بما يتفق مع الدستور.
وقال حسن عبدالعزيز، رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء، إن مندوبى وزارتى المالية والتخطيط وقعوا على القانون باعتبارهم الجهات المنوطة بتدبير وصرف التعويضات، وتمت مناقشته مرة أخرى عقب موافقة تلك الجهات، ومن المقرر إرساله إلى رئاسة الجمهورية اليوم الخميس.
وتوقع عبد العزيز إقرار القانون ونشره بالجريدة الرسمية لبدء العمل به الأسبوع المقبل، وهو ما أرجعه إلى إدراك أجهزة الدولة والقيادة السياسية لأهميته فى إنقاذ شركات المقاولات من الخسائر، التى نتجت عن الارتفاعات المفاجئة فى أسعار مواد البناء ومدخلات تنفيذ المشروعات العقارية، ما أثر على معدلات الإنجاز بالمشروعات، خاصة التابعة للدولة منها.
ولفت إلى أن لجنة تعويض شركات المقاولات، بوزارة الإسكان، برئاسة اللواء محمد ناصر، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، وضعت الضوابط المحددة لصرف التعويضات، وستتم دراسة حالات الشركات التى تستحق التعويض.
وتابع: «هناك لجنة عُليا برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من وزير الإسكان ومندوبى وزارتى المالية والتخطيط ورئيس الجهاز المركزى للتعئبة العامة والإحصاء والرقابة الإدارية والهيئة الهندسية واتحاد الغرف التجارية والصناعات، بالإضافة إلى رئيس الاتحاد المصرى لمقاولى البناء.. ستنظر فى التوصيات المرفوعة من لجنة التعويضات لدراستها وإقرارها».
وكان عبدالعزيز قال فى تصريحات سابقة أن وزارة التخطيط أدرجت تعويضات لشركات المقاولات العامة بالمشروعات القومية بواقع %20 من تكلفة العقد ضمن موازنة الدولة للعام المالى الحالى.
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