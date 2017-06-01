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نقل وملاحة
قناة السويس تدرس توحيد جهات رسوم الخدمات البحرية
الخميس 01 يونيو 2017 03:18 م
مميش 1
أخر الأخبار
مميش 1
مميش: قرارات النقل أرقام 800 و 488 سليمة ومدروسة
«طه» مسئولاً عن موانئ البحر الأحمر.. و«درويش» لـ«بورسعيد» بالمنطقة الاقتصادية
كتبت – أمانى العزازى:
أعلن الفريق مهاب مميش، رئيس الهيئة الاقتصادية العامة لمنطقة قناة السويس، عن دراسة توحيد الجهات المحصلة لرسوم الخدمات البحرية، بحيث يتم إصدار فاتورة موحدة بها منعاً للازدواجية فى التعامل، وذلك تحت إشراف الوحدة الاقتصادية بهيئة قناة السويس، والتى ستحدد أيضا شكل التعامل مع التوكيلات الملاحية بالموانئ.
ونفى مميش ما تردد بشأن عدم التنسيق بين المنطقة الاقتصادية ووزارة النقل فى أى قرارات خاصة بالنقل البحرى.
وأشار فى تصريحات لـ«المال»، إلى أن المنطقة تعمل معها الوزارات بشكل مستمر، مؤكداً أن قرارى 800 و488 الصادرين من وزارة النقل تمت دراستهما بشكل سليم، لكنهما لم يناسبا بعض الفئات التى طبقاً عليها، قائلا: «هنا يأتى دورنا فى التفاوض مع الشركات المعنية، ومحاولة إرضاء جميع الأطراف بشكل يتناسب مع الجميع ويحقق المصلحة العامة».
وتضرر الكثير من شركات النقل والوكالة البحرية من قرارات «النقل» بسبب الزيادات التى فرضتها على كافة الرسوم والتراخيص، ومقابلات حق الانتفاع، ما اضطر بعضا منها لإنهاء التعامل مع الموانئ المصرية.
ولفت مميش إلى أن هذه الرسوم لم تتغير منذ 11 عاماً، موضحاً أن تطبيق مثل هذه الرسوم كان لأنواع سفن محددة تتميز بكبر حجمها.
من جهة أخرى، يجتمع اليوم الخميس الفريق مميش بمجلس إدارة الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس كاملًا، فى أول اجتماع للمجلس بعد تكليفه برئاسته.
وكشف مصدر مطلع لـ«المال»، أن الفريق مميش بصدد الانتهاء من توزيع الاختصاصات الإدارية بين نائبى الهيئة، اللواء محفوظ طه، الذى عهد إليه بإدارة موانئ الأدبية والسخنة والمناطق الصناعية، بينما يدير اللواء عبد القادر درويش موانئ شرق وغرب بورسعيد والعريش.
وأكد المصدر أنه من المتوقع أن تشهد «اقتصادية القناة» خلال الفترة المقبلة تحديد الواجبات الوظيفية لمديرى الإدارات الفنية والمالية، على سبيل إعادة ترتيب البيت من الداخل، وذلك وفقا للائحة الوظائف التى حددها قرار مجلس الوزراء رقم 2282 لسنة 2015، وتنص على الاحتفاظ بالمراكز القانونية والوظيفية للعاملين الذين تم نقل تبعيتهم من وزارة النقل للهيئة الاقتصادية.
وأضاف أن لائحة الموارد البشرية التى تمت صياغتها وتطبيقها فى عهد الدكتور أحمد درويش واجهت العديد من الانتقادات، نتيجة عدم تحديد الواجبات والاختصاصات للعاملين بالموانئ التابعة، وهى الشكوى التى تقدم بها بعض العاملين للفريق مميش بعد تكليفه برئاسة الهيئة فى اجتماعه بهم مطلع مايو.
من جهته، نفى الفريق مهاب مميش، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، ما تردد بشأن إعادة هيكلة أو تغيير أعضاء مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية، مؤكدا أن ذلك لم يحدث من قبل، ولن يحدث، مشيرا إلى أن مجلس الإدارة يضم خبرات كبيرة ووزراء ومحافظين وشخصيات تتمتع بالمصداقية لدى المجتمع.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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