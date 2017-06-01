انهيار عقار مجاور سبب ميل برج الأزاريطة

انهيار جزء من عقار

تسكين أهالى العقار المائل بمساكن بديلة



مها يونس



كشف المهندس علي مرسي رئيس حي وسط بالإسكندرية، أن السبب وراء ميل العقار المكون من 12 طابقاً بمنطقة الأزاريطة هو انهيار عقار مجاور له مكون من ثلاثة طوابق، خال من السكان، موضحاً أن هناك 19 أسرة تضررت بفعل ميل العقار، وكذلك يُهدد عشرات الأسر بالعقارات المجاروة.



وأضاف "مرسي" أنه تم إخلاء السكان ولم تسفر عملية إخلائهم عن وجود إصابات أو وفيات، مشيراً إلى أنه جار تسكين الأهالي في مساكن بديلة.



يُشار إلى أن المباني المخالفة جعلت الإسكندرية في الصدارة بعدما حققت رقماً قياسياً في المخالفات التي بلغت 27 ألف عقار، صدر ضدها 150 ألف قرار إزالة، في إطار تكرار بعض قرارات الإزالة لذات العقار لوجود أسباب من أهمها وجود السكان بالوحدات السكنية.