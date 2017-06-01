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بورصة وشركات
إم إم جروب وبى بى بارتنرز يطلقان ابتكار للتمويل
الخميس 01 يونيو 2017 03:10 م
بى پى إى بارتنرز
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بى پى إى بارتنرز
تكليف مكتب «زكى هاشم» لإنهاء إجراءات التأسيس
علاء سبع رئيسا.. وتأسيس 5 أذرع تابعة للخدمات المالية غير المصرفية
محمود: البداية بذراعى تمويل المستهلك ومتناهى الصغر.. و200 مليون جنيه استثمارات مرتقبة
كتب – شريف عمر:
وافقت شركتا «إم إم جروب» للصناعة والتجارة العالمية و«بى بى بارتنرز» على إطلاق شركة جديدة تحت مسمى «ابتكار للتمويل الاستثمارى»، مع تولى علاء سبع، الرئيس السابق لشركة بلتون المالية القابضة، رئاسة مجلس إدارة الكيان الجديد بهدف استثمار 200 مليون جنيه بمجال الخدمات المالية غير المصرفية.
وقال خالد محمود، رئيس مجلس إدارة «إم إم جروب»، إن الهدف من تأسيس «ابتكار» هو اقتحام مجال الخدمات المالية غير المصرفية، واستغلال سماح الهيئة العامة للرقابة المالية بتأسيس شركات قابضة تضم جميع أنشطة تلك النوعية من الخدمات بالسوق المصرية.
وأضاف محمود، فى تصريحات خاصة لـ«المال»، أن المفاوضات بين الشركتين بدأت منذ فترة، وتم الاتفاق على التفاصيل كافة، وتولى علاء سبع رئاسة الشركة الجديدة لاستغلال خبراته المالية المتراكمة، علاوة على تكليف مكتب زكى هاشم للاستشارات القانونية لإنهاء إجراءت التأسيس، برأسمال مبدئى 20 مليون جنيه، يسدد مناصفة بين الشركتين، ومن المخطط الإعلان الرسمى عن تأسيس «ابتكار» خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
ولفت إلى أنه سيتم تأسيس ابتكار كشركة قابضة تضم مبدئيا 5 كيانات تعمل بمجالات تمويل المستهلك، والتمويل متناهى الصغر، بجانب التأجير التمويلى والتقسيط والمدفوعات الإلكترونية، موضحاً أن هيكل ملكية كل شركة تابعة قد يختلف طبقاً للخبرات، ضارباً المثال بأن تميز «إم إم جروب» بمجال تمويل المستهلك قد يدفعها للحصول على أكبر مساهمة بشركة تمويل المستهلك، كما أن تخصص بى بى بارتنرز بأنشطة الاستثمار يمنحها الريادة بالشركات العاملة بهذا النشاط.
وتوقع محمود الانتهاء من تأسيس «تمويل المستهلك»، و«التمويل متناهى الصغر» كأول ذراعين للشركة فى السوق المحلية، وذلك مع اهتمام الحكومة بدعم هذه النوعية من التمويلات، بجانب طبيعتها التكاملية مع الأنشطة الرئيسية لعمل «إم إم جروب»، ومنها المدفوعات الإلكترونية.
وأكد أن الشركة ستعتمد على السيولة الذاتية فى تدبير التمويلات الأولية ومع ارتفاع قيمة المحفظة الاستثمارية سيتم اللجوء للاقتراض من البنوك.
وتعمل «إم إم جروب» فى بيع السلع والسيارات والتوكيلات التجارية بجانب التركيز على الشركات التجارية والموزعين، وبدأ التداول على أسهمها فى البورصة خلال الربع الأول من العام الحالى، وتولت بلتون المالية القابضة مهام مدير الطرح، ويبلغ رأسمالها 396 مليون جنيه، موزعاً على 396 مليون سهم، بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم.
وحققت «إم إم جروب» صافى ربح بلغ 353 مليون جنيه فى 2016 مقابل 222 مليونا فى 2015، فى حين تعتبر «بى بى بارتنرز» إحدى شركات الاستثمار المباشر والتى كانت تسمى سابقاً بلتون كابيتال، وحصلت على موافقة للقيد فى البورصة، وما زالت تنتظر طرح نسبة من الأسهم كشرط رئيسى لبدء التداول.
اقتصاد مصر
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