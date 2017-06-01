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بورصة وشركات
مؤشر S&P 500 يقفز 1.2% خلال مايو
الخميس 01 يونيو 2017 02:55 م
مؤشر-ستاندر-آند-بورز
أخر الأخبار
مؤشر-ستاندر-آند-بورز
خالد بدر الدين
صعد مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500 لكبرى الشركات الأمريكية بأكثر من 1.2% خلال شهر مايو الماضى، ليصل إلى حوالى 2412 نقطة فى بورصة نيويورك، مع تنفيذ سياسة ترامب التى تستهدف التحفيز الاقتصادى، ومع زيادة التوقعات بارتفاع أرباح الشركات خلال الربع الحالى الذى ينتهى 30 يونيو.
وذكرت وكالة "رويترز" أن المؤشرات الأمريكية الثلاثة أنهت شهر مايو الماضى على مكاسب واضحة مع صعود ستاندرد آند بورز 1.2%، ومؤشر ناسداك لشركات التكنولوجيا بحوالى 2.5% ليصل إلى حوالى 21009 نقاط، ومؤشر داو جونز بنسبة طفيفة بلغت 0.3 % ليستقر عند 6199 نقطة.
وانتعشت أسعار أسهم العديد من الشركات الأمريكية خلال الشهور القليلة الماضية، لا سيما شركات الخدمات المالية والمرافق، بفضل سياسة الرئيس دونالد ترامب التى تعهد فيها بزيادة الإنفاق على البنية التحتية والإصلاح الضريبى وتحرير القواعد التنظيمية من القيود.
مؤشر ستاندرد آند بورز S&P 500
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