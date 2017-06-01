المجموعة المالية وهيرميس يتصدران ترتيب شركات السمسرة

هيرميس المؤسسة الجديد



منى عبدالباري



سيطرت الشقيقتان المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية وهيرميس للوساطة في الأوراق المالية على المراكز الأولى لترتيب شركات السمسمرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام 2017.



وجاءت المجموعة المالية في المركز الأول بحصة سوقية 14.6%، بقيم تداولات 46.7 مليار جنيه، بينما جاءت هيرميس في المركز الثاني بحصة سوقية 11.3% بقيم تداولات 36 مليار جنيه.



وفي المركز الثالث حلت التجاري الدولي للسمسرة في الأوراق المالية بحصة سوقية 7.9% بقيم تداولات 25.1 مليار جنيه، وفي المرتبة الرابعة جاءت الرواد لتداول الأوراق المالية بحصة سوقية 7.6% بقيم تداولات 24.4 مليار جنيه، فيما جاءت إتش سي لتداول الأوراق المالية في المرتبة الخامسة بحصة سوقية 4.3% بقيم تداولات 13.6 مليار جنيه.

