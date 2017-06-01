متوسط دولار البنوك يستقر بنهاية الأسبوع

دولار



هبة محمد



أعلن البنك المركزي على موقعه الإلكتروني أن متوسط الدولار بالبنوك استقر في ختام تعاملات الأسبوع الحالى، ليسجل 18.1353 جنيه للبيع، و18.0324 جنيه للشراء، مقابل 18.1306 جنيه و18.0276 جنيه على الترتيب يوم الأحد الماضي.



يأتي ذلك نتيجة هدوء حركة تسعير الدولار بالبنوك الكبرى، ليصل سعر الدولار إلى 17.95 جنيه للشراء و18.05 للبيع في بنكى الأهلي المصري ومصر.



فيما بلغ سعر الشراء لدى القاهرة، والعربي الأفريقي الدولي وقطر الوطني الأهلي 18 جنيها و18.10 جنيه للبيع.



وسجل سعر الدولار 18.02 جنيه للشراء لدى بنك المصرف المتحد و18.12 جنيه للبيع.



وعرض بنكا التجاري الدولي والإسكندرية شراء الدولار عند 18.05 جنيه و18.15 للبيع.



ويتيح مصرف أبو ظبي الإسلامي وكريدي أجريكول أعلى سعر لشراء الدولار عند 18.07 جنيه فيما يصل سعر البيع إلى 18.17 جنيه.



ويبلغ سعر الشراء لدى بنك HSBC 18.06 جنيه و18.21 جنيه كأعلى سعر للبيع بالسوق المحلية.



وبدأ الدولار رحلة الصعود بالتزامن مع تطبيق قرار تعويم الجنيه فى 3 نوفمبر الماضي، وسجلت أسعاره اعلى مستوى للبيع يوم 21 ديسمبر عند 19.5186 جنيه، كما حقق أعلى مستوى للشراء عند 19.1343 يوم 20 ديسمبر الماضي.

