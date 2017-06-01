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عقـــارات
مدبولى يسلم 3816 وحدة إسكان اجتماعى بـ15 مايو
الخميس 01 يونيو 2017 01:35 م
الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
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الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان
بدور إبراهيم :
سلّم الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عدداً من عقود الوحدات السكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى لمستحقيها بمدينة 15 مايو، موضحاً أنه تم الانتهاء ويجري تسليم 3816 وحدة سكنية بالمشروع، بينما يجري تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى، وسيتم قريبا البدء فى تنفيذ 4296 وحدة، كما يتم تجهيز مستندات الطرح لـ4 آلاف وحدة.
وأكد الوزير أن أسعد اللحظات عنده هى تسليم وحدات الاسكان الاجتماعى، نظرا لما يمثله من تتويج لجهود زملائى فى الوزارة، ولمساهمتنا فى تحقيق أمنيات أهالينا فى الحصول على سكن لائق.
وأوضح أن العمل فى مشروع الاسكان الاجتماعى يتم على قدم وساق، ننتهى من مرحلة لنبدأ فى أخرى، ونحن كدولة حققنا نقلة نوعية فى قطاع الإسكان الاجتماعى، بتوفير وحدات على مستوى عال، وبخدمات متكاملة.
وأشار وزير الاسكان إلى أن مدينة 15 مايو الطبيعة الجبلية بها صعبة جداً، والزملاء هنا شقوا الجبال، وطوعوها، ومهدوها، لبناء وحدات إسكان اجتماعى، وهذه فرصة لنشكرهم على الجهد المبذول، فشكرهم واجب فى يوم تسليم هذه الوحدات.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى: فى مدينة 15 مايو، يتم تنفيذ 1512 وحدة (63 عمارة)، بمشروع "دار مصر" للإسكان المتوسط على مساحة 45 فداناً بالمرحلة الثانية للمشروع، ويجرى حالياً تنفيذ أعمال المرافق (فرمة – مياه – صرف)، من إجمالى 2808 وحدات (117 عمارة) من المقرر تنفيذها بالمدينة على مساحة 115 فداناً، ضمن المشروع.
وأضاف الوزير: بلغ إجمالى الاستثمارات التى تم تنفيذها بالمدينة نحو 3,6 مليار جنيه، منها 1,8 مليار جنيه فى قطاع الإسكان، و464.4 مليون جنيه فى مجال الطرق والاتصالات، و500 مليون جنيه فى مجال الصرف الصحى، و220 مليون جنيه فى مجال المياه، و305.5 مليون جنيه فى مجال الكهرباء، و25.2 مليون جنيه فى قطاع الزراعة، و290 مليون جنيه فى مجال الخدمات، بينما يبلغ إجمالى الاستثمارات التى يجري تنفيذها بالمدينة نحو 1,4 مليار جنيه، موزعة كالتالى: 1000 مليون جنيه فى قطاع الإسكان، و25 مليون جنيه فى مجال الطرق والاتصالات، و200 مليون جنيه فى مجال الكهرباء، و50 مليون جنيه فى مجال المياه، و30 مليون جنيه فى مجال الصرف الصحى، و25 مليون جنيه فى مجال الخدمات، و5 ملايين جنيه فى قطاع الزراعة، مشيراً إلى أنه فى قطاع الخدمات تم تنفيذ 54 مبنى اجتماعيا، و18 إداريا، و10 مراكز أمنية، و49 مبنى تجارى، و44 تعليمى، و5 ثقافى، و36 دينى، و10 صحي، و72 خدمات تموينية، بجانب 4 مبان حرفية وعامة، إضافة إلى تخصيص قطعة أرض بالامتداد بمساحة 76 فداناً، لإنشاء فرع لجامعة حلوان، وسيتم الانتهاء قريباً من مستشفى بسعة 150 سريراً، وتتكون من 4 مبان منفذة في السبعينيات بالإضافة إلى مبنى سكن التمريض ومباني خدمات.
وأشار وزير الإسكان، إلى أنه تم تنفيذ 35 ألف وحدة بالمدينة خلال 35 عاماً، بينما فى الـ3 أعوام الأخيرة، تم تنفيذ 3800 وحدة بالإسكان الاجتماعي، بينما يجري تنفيذ 10 آلاف وحدة أخرى، وسيتم قريبا البدء فى تنفيذ 4296 وحدة، كما يتم تجهيز مستندات الطرح لـ4 آلاف وحدة.
وحول المشروعات التى يجري تنفيذها بمدينة 15 مايو، قالت المهندسة تمام جرجس، رئيسة جهاز تنمية المدينة: بالنسبة لمشروعات الخدمات، يجرى الاستلام الابتدائى لتنسيق الموقع والزراعة، لسوق الإسكان العائلى، وتم الاستلام الابتدائى لسوقين تجاريتين بمنطقة الـ90 فداناً، وتجرى أعمال التشطيب والموقع العام لسوقين تجاريتين بمنطقة الـ90 فداناً، ويجرى تنفيذ مركز طبى بالوحدة المركبة (11، 12) بالامتداد، ويجرى الاستلام الابتدائى لسوق تجارية بالـ46 فداناً، وتنفيذ مدرسة بعمارات الاسكان الاجتماعى الـ90 فداناً، ورفع كفاءة الواجهات والمداخل لـ21 عمارة كمرحلة أولى بالمجاورتين 6، 8 من حساب مجلس الأمناء، وتنفيذ ملعب خماسى، وحضانة بمنطقة الـ90 فداناً، وسوق تجارية بمنطقة الـ120 فداناً، وبالنسبة لمشروعات التليفونات، يجري تنفيذ شبكة تليفونات منطقة الـ90 فداناً إسكان اجتماعى، وشبكة تليفونات منطقة الـ115 فداناً إسكان متوسط، وشبكة تليفونات منطقة الـ250 فداناً، وشبكة تليفونات منطقة الـ100 فدان، والأعمال المدنية لشبكة التليفونات لمناطق الإسكان الاجتماعى (44، 65، 46) فدان وكذا منطقة تأهيل المستثمرين (13) فداناً ومنطقة (5) أفدنة، وبالنسبة لمشروعات الكهرباء، يتم تنفيذ شبكة كهرباء 44، 65، وأعمال تنفيذ الموزع غير النمطى، وشبكة كهرباء امتداد المدينة، وشبكة كهرباء المركز الرئيسي بالامتداد، وأعمال تنفيذ شبكة كهرباء امتداد مركز الحى (1- ب ) 13 فداناً، وشبكة إنارة الطريق الرابط بين الأوتوستراد والطريق الدائرى، وشبكة كهرباء الـ100 فدان، وشبكة كهرباء متخللات مجاورة (23)، وكهرباء منطقة الـ90 فداناً، عمارات الإسكان الاجتماعى.
وأضافت: فيما يتعلق بمشروعات الطرق، يجرى تنفيذ أعمال الطرق ( طبقة أساس + طبقة رابطة + M.C.O لمواقع ( 5، 44، 65 ) فدان، وأعمال رفع كفاءة الطرق الرئيسية والميادين للمرحلتين الأولى والثانية، وأعمال فرمة طرق المرحلة الثانية للاسكان العائلى، وأعمال الطريق مرحلة ثانية (طبقه أساس – طبقة رابطة – MCO) لمنطقه 46 فدانا بالإسكان الاجتماعى وعمل بردورات وأرصفة للطرق المؤدية للمداخل بالمنطقة، وتنفيذ أعمال تنسيق الموقع ورفع كفاءة ( طرق – شبكات مياه وصرف صحى – كهرباء – زراعة ) للمجاورات (25، 26، 27) بالمرحلة الثالثة، وأعمال رفع كفاءة ( بردورات – انترلوك – كهرباء -.. إلخ ) للجزيرة الوسطى لطريق الأوتوستراد المواجهة للمدينة من مدخل الامتداد وحتى المدخل الجنوبى بالمدينة وزراعة جزء من المنطقة غرب طريق الأوتوستراد المواجهة للمدينة، وأعمال تنفيذ طريق رابط لمناطق الاسكان الاجتماعى بالتوسعات الشرقية بالمدينة، وأعمال تنفيذ شبكات ( الطرق) لموقع الـ50 فداناً، وأعمال تنفيذ الطرق الرئيسية والفرعية لمنطقة الإسكان الاجتماعى 90 فداناً مرحلة أولى، وأعمال تنفيذ الطريق الرابط بين طريق الأوتوستراد والطريق الدائرى بمدينة 15 مايو، وأعمال تنفيذ طرق لمنطقة أراضى الإسكان المتوسط (57 - 58) فدانا، وأعمال تنفيذ الطرق لموقع الـ 250 فدانا المطلة على طريق الأوتوستراد، وأعمال تنفيذ شبكات ( مياه الشرب – صرف صحى – رى – طرق فرمة ) لموقع الـ100 فدان، وأعمال تنفيذ تنسيق موقع المجاورتين (7، 8) بالامتداد، وأعمال تنفيذ شبكات (الطرق ) لموقع الـ120 فداناً.
وأشارت المهندسة تمام جرجس، إلى أنه بخصوص مشروعات مياه الشرب، فإنه يجرى تنفيذ أعمال استكمال محطة رفع مياه والخزان الأرضى والعالى للمنطقة الصناعية جنوب المدينة، وشبكة مياه المرحلة الثانية من الإسكان العائلى الـ (46 فدانا)، وأعمال تنفيذ شبكات والتغذية للطرق الرئيسية والفرعية لمنطقة الإسكان الاجتماعى 90 فدانا- مرحلة أولى، وأعمال تنفيذ شبكات التغذية والرى للطريق الرابط بين طريق الأوتوستراد والطريق الدائرى بمدينة 15 مايو، وأعمال تنفيذ شبكات التغذية والرى لمنطقة أراضى الإسكان المتوسط (57 - 58) فدانا، وأعمال استكمال محطة رفع مياه والخزان الأرضى والعالى للمنطقة الصناعية جنوب المدينة، وأعمال تنفيذ شبكات مياه - رى لموقع الـ 250 فدانا المطلة على طريق الأوتوستراد، وأعمال تنفيذ شبكات ( مياه الشرب – صرف صحى – رى – طرق فرمة ) لموقع الـ100 فدان، وأعمال تنفيذ شبكات ( المياه) لموقع الـ120 فدانا، وأعمال تنفيذ شبكات ( الرى) لموقع الـ120 فدانا، أما مشروعات الصرف الصحى، فإنه يجرى تنفيذ اعمال استكمال محطة رافع صرف المنطقة الصناعية جنوب المدينة، وأعمال تنفيذ شبكات الصرف لمنطقة الإسكان الاجتماعى 90 فدانا- مرحلة أولى، وأعمال تنفيذ شبكات الصرف للطريق الرابط بين طريق الأوتوستراد والطريق الدائرى بمدينة 15 مايو، وأعمال تنفيذ شبكات الصرف لمنطقة أراضى الإسكان المتوسط (57 - 58) فدانا، وأعمال تنفيذ شبكات الصرف لموقع الـ 250 فدانا المطلة على طريق الأوتوستراد، وأعمال تنفيذ شبكات ( مياه الشرب – صرف صحى – رى – طرق فرمه ) لموقع الـ100 فدان.
وأوضحت المهندسة تمام جرجس، أن مدينة 15 مايو من أكثر المدن التى بها مساحات خضراء، حيث تبلغ المسطحات الخضراء 350 فداناً، كما أنها أقرب مدينة لوسط القاهرة، نظرا لقربها من مترو حلوان.
مصطفى مدبولى
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