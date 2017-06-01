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استثمار
الإسماعيلية تعد خطة المشروعات التنموية للعرض على الوزراء
الخميس 01 يونيو 2017 01:24 م
محافظ الإسماعيلية
أخر الأخبار
يس طاهر
نادية صابر
عقد اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية، اجتماعا اليوم لمناقشة خطة المحافظة لرصد المشروعات التنموية والخدمية المقترح إنشاؤها خلال الفترة المقبلة للعرض على رئاسة مجلس الوزراء، للتصديق بالموافقة على التنفيذ وتدبير التمويل المالى اللازم.
وتمت مناقشة عدد من المشروعات المقترحة للتنفيذ والتى شملت مشروع تطوير ورفع كفاءة حديقة الفروسية ومشروع الإنتاج الحيوانى والتسمين المزمع إنشاؤه بمنطقة وادى الملاك بالتل الكبير ومشروع الجراج متعدد الطوابق بمنطقة مجمع المواقف العمومى ومجمع للصناعات الصغيرة بالقنطرة شرق ومشروع إنشاء محجر بيطرى ومجزر آلى على مساحة 50 فدانا بالقنطرة شرق يستوعب نحو 25 ألف رأس ماشية ومجمع الورش الحرفية بمنطقة المستقبل بالمنطقة الحرة الاستثمارية على مساحة 50 فدانا لنقل الورش المقلقة للراحة خارج الكتلة السكنية.
مجلس الوزراء
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