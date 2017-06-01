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بورصة وشركات
عامر جروب توقع عقد حوالة مع ثروة كابيتال
الخميس 01 يونيو 2017 01:11 م
عامر جروب
أخر الأخبار
عامر جروب
رجب عزالدين
أعلنت مجموعة عامر القابضة عن توقيع عقد حوالة مع شركة ثروة كابيتال، خاص بإصدار سندات توريق لمحفظتها العقارية، بقيمة 233 مليون جنيه.
وأضافت الشركة في بيان للبورصة: "قامت الشركة بطرح سندات التوريق على 3 شرائح مقيمة من شركة ميربي للشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى".
ويبلغ رأسمال الشركة 911.9 مليون جنيه، موزعا على 4.5 مليار سهم، بقيمة اسمية 0.2 جنيه للسهم.
وعينت المجموعة شركة فرست للاستشارات كمستشار مالي لتحديد القيمة العادلة الخاصة ببيع أسهم توتال إف إم للإدارة والخدمات المملوكة لعامر جروب.
وتعتزم الشركة إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمالها إلى شهادات إيداع دولية، بحد أقصى 33%، من إجمالي رأس المال، على ألا تتجاوز نسبة الأسهم المقرر إصدار مقابلها شهادات إيداع دولية نسبة التداول الحر.
(مجموعة عامر القابضة (عامر جروب
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