بورتو جروب توقع عقد حوالة مع ثروة كابيتال بـ48 مليون جنيه

بورتو جروب القابضة



رجب عزالدين



أعلنت مجموعة بورتو القابضة، عن توقيع عقد حوالة مع شركة ثروة كابيتال، خاص باصدار سندات توريق لمحفظتها العقارية، بقيمة 48 مليون جنيه.



وأضافت الشركة بيان للبورصة المصرية: "قامت الشركة بطرح سندات التوريق على 3 شرائح مقيمة من شركة ميربي للشرق الأوسط للتصنيف الائتمانى".



ويبلغ رأسمال بورتو 455.9 مليون جنيه، موزعاً عبر 4.5 مليار جنيه، بقيمة اسمية 0.10 جنيه للسهم.



وتعتزم الشركة إصدار وتحويل جزء من أسهم رأسمال الشركة إلى شهادات إيداع دولية، بحد أقصى 33%، من إجمالي رأسمال الشركة، على أن لا تتجاوز نسبة الأسهم المقرر إصدار مقابلها شهادات إيداع دولية نسبة التداول الحر.



وشهادات الإيداع الدولية هي أوراق مالية مقيدة ببورصة مصر، ويتم إدراجها في بورصات أجنبية، ويجري التعامل عليها بيعاً وشراء عبر تحويلها من أسهم إلى شهادات والعكس.



وأظهرت نتائج الأعمال المجمعة للمجموعة خلال 2016 تحقيق صافى ربح قدره 117.5 مليون جنيه مع توصية بتوزيع سهم مجاني لكل 10 أسهم من أسهم الشركة.

