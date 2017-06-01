مجلس إدارة هيئة الاستثمار يجتمع برئاسة سحر نصر

سحر نصر وزيرة التعاون الدولى



المال - خاص



ترأست الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الخميس، الاجتماع الرابع لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار.



وناقش المجلس عملية تطوير وتوسيع مركز خدمة المستثمرين بالهيئة العامة للاستثمار، وذلك وفق ما تضمنه قانون ضمانات وحوافز الاستثمار الجديد الذى أقره مجلس النواب، حيث يهدف المركز إلى تقديم خدمات تأسيس الشركات وتلقى طلبات المستثمرين لإصدار الموافقات والتصاريح وتخصيص العقارات والتراخيص اللازمة بأنواعها لإنشاء المشروعات الاستثمارية، وتقديم خدمات المركز بطريقة مميكنة من خلال شبكات الربط الإلكترونى.



ووجهت الوزيرة، مسؤولى الهيئة العامة للاستثمار بتوحيد شكل مراكز خدمات المستثمرين فى المحافظات، ومتابعة تطورات إنشائها وعرضها على الاجتماع المقبل لمجلس إدارة الهيئة، مؤكدة على ضرورة العمل على تحقيق أكبر قدر من التواصل المباشر مع المستثمرين، وتقديم أفضل الخدمات لهم وللمندوبين عنهم بمستويات تضاهى المعدلات العالمية، وسرعة إنجاز معاملاتهم والتيسير عليهم، وأن تكون الأولوية لحل مشاكلهم وتذليل العقبات أمامهم، بما يحقق مصالحهم المشروعة، واتباع مبادئ الحوكمة والشفافية، والمساواة فى الفرص الاستثمارية.



حضر الاجتماع، منى زوبع، القائمة بأعمال الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، ومحمد فريد خميس، رئيس الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والمهندس على عيسى، رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، والمهندس علاء السقطى، ممثل الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، والسيد عمرو السجينى، رئيس جمعية شباب الأعمال.

