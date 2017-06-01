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نقل وملاحة
أول اجتماع لمجلس إدارة المنطقة الاقتصادية برئاسة مميش
الخميس 01 يونيو 2017 12:44 م
الفريق مهاب مميش
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الفريق مهاب مميش
نادية صابر
ترأس اليوم الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اجتماع مجلس إدارة المنطقة الاقتصادية للقناة فى أولى جلساته منذ توليه مسئولية رئاسة المنطقة 30 أبريل الماضى.
هذا وقد انعقد المجلس صباح اليوم بمدينة الإسماعيلية بحضور وزراء الصناعة والاستثمار والنقل ومحافظ الإسماعيلية وأعضاء المجلس من ذوى الخبرة المالية والقانونية.
وقد ناقش المجلس جدول أعماله والذي تضمن الموقف الحالي للمنطقة، وخطة المنطقة فى المرحلة المقبلة في تطوير وتنمية الموانئ وجذب الاستثمارات للمنطقة، وأهم المشروعات التي سيجري دراستها للموافقة عليها، والمسائل العالقة التي تم إنهاؤها بعد تولي الفريق مميش رئاسة المنطقة.
وعلى هامش الاجتماع قال مميش إن هناك متابعة مستمرة من جانب الرئيس عبد الفتاح السيسي لتطورات ومستجدات العمل بالمنطقة وأنه يولي المنطقة أهمية كبرى في تحقيق إضاقة قوية للاقتصاد المصري، وأكد مميش أهمية تضافر كل الجهود من مؤسسات الدولة والقائمين على المشروعات في المنطقة من أجل ظهور هذا المشروع للنور وتحقيق نتائج واقعية يلمسها الشعب في الناتج القومي وفرص العمل، منوهاً بأنه خلال فترة وجيزة سيتم الإعلان عن بعض المشروعات الكبرى داخل المنطقة.
الهيئة الاقتصادية لقناة السويس
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