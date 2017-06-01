11.3 مليون دولار خسائر جولدن بيراميدز بسبب التعويم

دولارات



رجب عزالدين



قالت شركة جولدن بيراميدز بلازا، إن قرار تعويم الجنيه كان له تأثير سلبى على نتائج أعمالها المنتهية 31 ديسمبر 2016.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية: "بلغ صافى الربح المستقل بالقوائم المالية المستقلة 36.3 مليون دولار، وهي تمثل أرباح النشاط متضمنة مبلغ 11.3 مليون دولار قيمة خسائر فروق عملة عن تدبير عملة أجنبية".



وسجلت الشركة صافى ربح مستقل قدره 33.5 مليون دولار خلال عام 2015.



وأرسلت إدارة البورصة المصرية، فى 30 يناير الماضى، خطابًا معممًا لكل الشركات المدرجة بالبورصة المصرية، للاستفسار عن مدى تأثير سعر الصرف على نتائج أعمال الشركات.



وتتوالى على إدارة البورصة، منذ ذلك التاريخ بيانات وإفصاحات الشركات بخصوص التأثير السلبى والإيجابى، وحجمه وأثره على القوائم المالية.



ويبلغ عدد الشركات المقيدة في بورصة مصر وبورصة النيل، أكثر من 270 شركة، ويبلغ عدد المستثمرين الذين لهم حق التعامل في السوق أكثر من 500 ألف مستثمر، لكن عدد المتعاملين الذين يتداولون مرة واحدة سنويا على الأقل يبلغ ما بين 80 ألفًا و100 ألف مستثمر.