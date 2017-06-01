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اقتصاد وأسواق
الجارحى: الإقبال على السندات المصرية بالأسواق العالمية شهادة ثقة
الخميس 01 يونيو 2017 12:10 م
عمرو الجارحى
أخر الأخبار
عمرو الجارحى
مها أبوودن
قال وزير المالية، عمرو الجارحي، إن الإقبال على السندات الدولارية المصرية التى تم طرحها مؤخرا يعنى الثقة فى إمكانات مصر الاقتصادية.
وأشار خلال ملتقى الأعمال المصرى الأوروبى إلى أن السندات التي أصدرتها وزارة المالية مؤخرا بقيمة 3 مليارات دولار جاءت بواقع مليار دولار للسندات أجل 10 سنوات و1.25 مليار للسندات أجل 30 سنة و750 مليونا في أجل الـ5 سنوات.
وأوضح الوزير أن 46% من الطلبات على السندات جاءت على أجل الـ30 سنة و34% جاء للـ10 سنوات و20% للسندات أجل 5 سنوات.
وأكد الوزير أن الإقبال على السندات المصرية في الأسواق العالمية خصوصا في الآجال الطويلة يعني الثقة في الاقتصاد المصري ومقدراته على المدى الطويل وبإمكانياته المستقبلية.
وعن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي وافقت عليها الحكومة، قال الجارحي إنها تبلغ 46 مليار جنيه، منها 23 مليارا لزيادة المعاشات و7 مليارات الخاص بالإعفاء الضريبي للشرائح الضريبية الدنيا، و14 مليارا لصالح زيادة الرواتب، و2 مليار لزيادة معاشات تكافل وكرامة، مضيفا أن علاوة غلاء المعيشة ستضم للأجر الأساسي.
وحول إجراء البنك المركزي بشأن رفع أسعار الفائدة بواقع 200 مقطة أساس، قال الجارحي إن هذه الخطوة يمكن أن يكون لها بعض الأثر السلبي على الموازنة العامة ولكن التركيز الآن على خفض التضخم، مضيفا أن التضخم يقل تدريجيا شهر بعد شهر.
وقال الجارحي: "لن نحرك سعر الفائدة على شهادات قناة السويس بعد رفع الفائدة".
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