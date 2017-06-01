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بورصة وشركات
البورصة تصعد 7.3% خلال مايو
الخميس 01 يونيو 2017 11:18 ص
البورصة المصرية
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البورصة المصرية
مصطفى طلعت
ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "egx30"، بنسبة 7.3%، إلى مستوى 13340 نقطة، خلال تعاملات شهر مايو الماضي، بينما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "egx70" بنسبة 2.05% ليصل إلى مستوى 572 نقطة، فيما ارتفع مؤشر "egx100" بنسبة 1.77% ليغلق عند مستوى 1364 نقطة.
وكشف تقرير صادر عن البورصة، حصلت "المال" على نسخة منه، أن إجمالي تداولات الشهر بلغت نحو 38.2 مليار جنيه، من خلال كمية تداول نحو 7.3 مليار ورقة مالية، منفذة على 596 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 21.7 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 3.9 مليار ورقة مالية ، منفذة على 522 ألف عملية خلال شهر أبريل.
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