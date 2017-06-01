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اقتصاد وأسواق
حديد عز تثبت أسعارها لشهر يونيو عند 9980 جنيها للطن
الخميس 01 يونيو 2017 11:07 ص
حديد عز
أخر الأخبار
حديد عز
عمر سالم
أعلنت شركة حديد عز عن تثبيت أسعارها بداية من شهر يونيو، على أن يبلغ السعر النهائي للمستهلك 9980 جنيها للطن، وهو نفس سعر منتصف مايو الماضى.
قال خالد الدجوي، العضو المنتدب لشركة الماسية لتجارة الحديد، إن الشركة أرسلت إخطارا لوكلائها، تخطرهم بأن سعر الطن للتجار بداية من 1 يونيو يصل إلى 9855 جنيها.
وأضاف الدجوى فى تصريحات لـ"المال"، أن سعر الطن للمستهلك يصل إلى 9980 جنيها شاملة جميع الضرائب، موضحا أن الشركة ثبتت أسعارها نظرا لعدم تحرك سعر الدولار أو سعر البيليت، كما أن حركة المبيعات تكاد تكون منعدمة.
الحديد
حديد عز
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