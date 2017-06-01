المجموعة المالية تبسط سيطرتها على تعاملات السمسرة خلال مايو

شركات السمسرة



مصطفى طلعت



بسطت المجموعة المالية للسمسرة في الأوراق المالية هيمنتها على تعاملات شركات السمسرة، خلال شهر مايو المنقضي، مستحوذة على 32% من إجمالي تعاملات السوق، بعد أن نفذت عمليات قيمتها 23,4 مليار جنيه على نحو 386,6 مليون سهم.



ونجحت شركة إتش سي في إحتلال المركز الوصيف، متقدمة 11 مركزا دفعة واحدة، مقارنة بشهر أبريل السابق، بتداولات بلغت 9.5 مليار جنيه، نفذت على 603.7 مليون سهم، بما يعادل 13.1% من إجمالي الحصة السوقية.



وجاءت التجاري الدولي للسمسرة "CIB" في الأوراق المالية بالمركز الثالث عبر تنفيذ عمليات قيمتها 31.512 مليار جنيه على نحو 725.3 مليون سهم، بحصة سوقية قدرت بنحو 5.7% من إجمالي تعاملات السوق.



واحتلت هيرميس للوساطة في الأوراق المالية، المركز الرابع، بتنفيذات بلغت قيمتها 4.6 مليار جنيه، بحصة سوقية 6.4%، وأحجام تداولات 2.1 مليار سهم، فيما استحوذت بلتون لتداول الأوراق المالية على المركز الخامس بحصة بلغت 2.8%، وصلت لها من خلال تنفيذات بنحو 2.1 مليار جنيه على قرابة الـ 534 مليون سهم.