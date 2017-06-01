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أسعار الدولار بالبنوك
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17.84
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البنك المركزى المصرى
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البنك الأهلي المصري
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بنك القاهرة
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البنك التجاري الدولي CIB
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17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
اقتصاد وأسواق
أسعار عيارات الذهب صباح اليوم بالسوق المحلية
الخميس 01 يونيو 2017 10:44 ص
الذهب
أخر الأخبار
الذهب
المال - خاص
تقدم بوابة "المال" بيانا بأسعار الذهب اليوم في السوق المحلية..
متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة
سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24
726 إلى 728
عيار 22
665 إلى 667
عيار 21
635 إلى 637
عيار 18
544 إلى 546
عيار 14
423 إلى 425
عيار 12
363 إلى 364
الاونصة
22,570 إلى 22,641
الجنيه الذهب
5,080 إلى 5,096
الكيلو
725,714 إلى 728,000
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
الذهب
أسعار الذهب
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