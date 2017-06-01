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اقتصاد وأسواق
29 مليون دولار مساعدات من البنك الدولى للسنغال
الخميس 01 يونيو 2017 01:50 ص
البنك الدولى
أخر الأخبار
البنك الدولى
رويترز
قال البنك الدولي يوم الأربعاء إنه سيقدم 29 مليون دولار لمساعدة السنغال بينما تتفاوض على عقود للنفط والغاز مع منتجين.
وتطور شركات نفطية من بينها (بي.بي) وتوتال حقولا بحرية للنفط والغاز لم تستغل في السابق قبالة ساحل السنغال على المحيط الأطلسي قد تجلب أرباحا بمليارات الدولارات للبلد الفقير على مدى العقد القادم.
لكن مواطنين كثيرين عبروا عن القلق من أن غياب الشفافية وشروط العقود التي وقعت مؤخرا يعني أن الفوائد المالية قد لا تنتشر في الاقتصاد الأوسع.
ولم يتضح حتى الآن أين ستذهب الأموال لكن البنك الدولي قال إنها ستساعد الحكومة في الإشراف على تطوير قطاع النفط والغاز وأن تكون أكثر شفافية في مفاوضاتها.
البنك الدولي
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