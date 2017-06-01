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اقتصاد وأسواق
مطروح تتسلم أحدث سيارة لسحب مياه السيول
الخميس 01 يونيو 2017 01:38 ص
مطروح تتسلم أحدث سيارة لسحب مياه السيول
أخر الأخبار
مطروح تتسلم أحدث سيارة لسحب مياه السيول
معتز محمود
وصلت إلى محافظة مطروح أحدث سيارة مجهزة لسحب مياه الأمطار المتراكمة والسيول، بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة، وبتكلفة 6,544 مليون جنيه كأحدث مُعِدّة على مستوى محافظات الجمهورية للاستعانة بها فى مواجهة أى طوارئ.
يأتى ذلك استكمالًا لخطة توفير المُعدات والسيارات اللازمة التي تم دعم المحافظة بها، هذا العام، بتكلفة استثمارية 46.3 مليون جنيه؛ للمساهمة في الارتقاء بالأعمال وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين بكل أنحاء المحافظة.
أوضح المهندس إبراهيم الجزار، مدير المكتب الفنى الهندسى بمحافظة مطروح، أن السيارة الجديدة بطاقة 400 حصان، لها القدرة على طرد المياه لمسافة 600 م، ومزوَّدة بخرطوم سحب قُطر 12 بوصة، مع وجود مصفاة؛ لمنع سحب الأجسام الصلبة.
وأضاف الجزار أن السيارة مزوَّدة أيضًا بوِنش لرفع وتحميل طلمبات السحب، وبمولِّد كهرباء لإنارة المناطق البعيدة عن الكهرباء وسحب تجمُّع المياه منها ليلًا.
وشهد اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، عملية استقبال أحدث سيارة مجهزة لنزح وسحب مياه الأمطار المتراكمة والسيول، بطاقة سحب 1350 م3 فى الساعة، وبتكلفة 6,544 مليون جنيه كأحدث مُعِدّة على مستوى محافظات الجمهورية للاستعانة بها فى مواجهة أى طوارئ.
وشدّد محافظ مطروح على ضرورة الحفاظ على تلك المُعدات وتوفير الصيانة المستمرة اللازمة لها، مع تحديد الأماكن والجهات الأكثر احتياجًا ومواجهة أى طارئ، بما يعود بالنفع على المجتمع المحلى.
يأتى ذلك استكمالًا لتوفير المعدات والسيارات اللازمة التي تم دعم المحافظة بها، هذا العام، بتكلفة استثمارية 46.3 مليون جنيه؛ للمساهمة في الارتقاء بالأعمال وتحسين الخدمات المقدَّمة للمواطنين بكل أنحاء المحافظة.
مرسى مطروح
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