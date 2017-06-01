ميلان يرصد مبلغًا ضخمًا لإغراء نجم ريال مدريد

روسيا اليوم





رصد نادي ميلان الإيطالي لكرة القدم، مبلغا كبيرا بقيمة 60 مليون يورو، للتعاقد مع مهاجم ريال مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، في فترة الانتقالات الصيفية.





وكشفت صحيفة "آس" الإسبانية، اليوم الأربعاء، أن فريق ميلان، إضافة إلى العرض الضخم للفريق الملكي، يسعى إلى إغراء موراتا بالحصول على مبلغ (8.5) مليون يورو، كراتب سنوي للموافقة على اللعب في صفوف الروسونيري.





وأشارت الصحيفة إلى أن الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لريال مدريد، يرغب في بقاء المهاجم في أسوار "سانتياغو بيرنابيو"، ولكن موراتا لا يشعر بالراحة نظرا لقلة مشاركته في المباريات مع النادي الملكي، بعد عودته من يوفنتوس.





بينما قالت صحيفة "غازيتا ديلو سبورت" الإيطالية، إن المدير التنفيذي لميلان، الإيطالي ماركو فاسوني، والمدير الرياضي للنادي، ماسيميليانو ميرابيللي، يعتزمان السفر، يوم الاثنين المقبل، إلى مدريد للتفاوض مع الريال حول ضم ألفارو موراتا.





وينوي المالكون الصينيون الجدد لميلان بيع المهاجم الكولومبي كارلوس باكا، لأنه لا يدخل ضمن خطط مدرب الفريق فينشينزو مونتيلا، الذي مدد عقده مع الروسونيري، يوم أمس الثلاثاء، إلى العام 2019.





وأشارت الصحيفة إلى أن موراتا، الذي أحرز 20 هدفا هذا العام بقميص ريال مدريد، أكد حسم مستقبله مع ريال مدريد سواء بالبقاء أو الرحيل عقب نهائي دوري أبطال أوروبا، يوم السبت المقبل، ضد يوفنتوس الإيطالي.



