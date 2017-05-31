الحكومة الألمانية : نشعر بقلق من قانون الجمعيات الأهلية بمصر

صرّحت مفوضة الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان بيربل كوفلر، اليوم 31 مايو، تعليقًا على دخول قانون الجمعيات الأهلية بمصر، بأنها تشعر بقلق بالغ حيال قانون الجمعيات الأهلية الذي بدأ العمل به أمس في مصر، حيث إنه يقيد بشدة الحقوق والحريات الخاصة بمنظمات المجتمع المدني، وفي الوقت نفسه يزداد بشكل مُوازٍ تضييق المساحات المتاحة للإعلام.





"ويُعد احترام حقوق الإنسان وحرية الصحافة والمجتمع المدني الحر مقومات أساسية لتحقيق السلام الاجتماعي والاستقرار الذي يتسم بالاستدامة. أسهم دومًا عمل المجتمع المدني في مصر إسهامًا مهمًّا في تنمية البلاد. وخصوصًا في الوضع الحالي حيث تحتاج مصر، أكثر من أي وقت مضى، إلى مجتمع مدني فاعل، بينما يضع القانون الجديد عقباتٍ جِسامًا".



