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سيـــاســة
الاتحاد الأوروبي : قانون الجمعيات الأهلية يؤثر على مساعداتنا لمصر
الأربعاء 31 مايو 2017 09:23 م
الاتحاد الأوروبي
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الاتحاد الأوروبي
أيمن عزام
قال المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي، تعليقًا على تصديق الرئيس السيسي على قانون الجمعيات الأهلية الجديد، إنه سيضع قيودًا إضافية على أنشطة منظمات المجتمع المدني غير الحكومية، وسيقيِّد المجال المتاح لإجراء الحوار والمناقشات في البلاد.
وأكد المتحدث أن القانون يخاطر بتقليص مساهمة المجتمع المدني في التنمية السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف البيان قائلًا: "ومن شأن بعض مواد القانون مثل تلك المتصلة بعملية تسجيل المنظمات الراغبة في العمل بمصر وأنشطة هذه المنظمات المسموح بها وفقًا للقانون وإجراءات تلقّي التمويلات المحلية والأجنبية التأثير بشكل مباشر على المساعدات المقدَّمة لمصر من قبل الاتحاد. ومن المؤكد أن جزءًا كبيرًا من تعاوننا يعتمد على المنظمات غير الحكومية التي يتم التعامل معها بوصفهم شركاء مهمين في تنفيذ البرامج".
وألمح المتحدث إلى الأهمية الكبيرة التي يكتسبها وجود مجتمع مدني مزدهر وقادر على العمل في ظروف مُواتية؛ لأن هذا يساعد على تحقيق التطور الديمقراطي والاقتصادي المنشود ويساعد على بناء استقرار سياسي.
وأضاف المتحدث: "نحن لذلك نتوقع أن تقوم الحكومة المصرية بالتنفيذ الكامل لجميع الضمانات الواردة في الدستور المصري والقانون الدولي والمعايير المتعلقة بحرية التعبير والاجتماع، كما أننا نتوقع أن تقوم السلطات المصرية بتطبيق القانون الجديد بطريقة لا تؤدي إلى التضييق على منظمات أو أعضاء المجتمع المدني المدافِعة عن حقوق الإنسان أو تجريمها".
واختتم المتحدث بيانه بتأكيد أن مصر تعد شريكًا مهمًّا لدى الاتحاد الأوروبي واستمرار التزام الاتحاد بتعزيز التعاون الثنائي ومواصلة الحوار الهادف في جميع مجالات التعاون.
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