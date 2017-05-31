EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.84
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
592.00
عيار 21
507.00
عيار 18
677.00
عيار 24
4736.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
البورصة المصرية والكويتية تقودان مكاسب 5 أسواق وهبوط الدوحة
الأربعاء 31 مايو 2017 08:11 م
البورصة المصرية
أخر الأخبار
البورصة المصرية
خالد بدر الدين
صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت والقاهرة، وهبطت 3 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة وأبوظبى.
وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بحوالى 0.9% ليصل إلى 6785 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة القاهرة بحوالى 0.8 % ليزداد إلى 13340 نقطة بفضل سهم البنك التجاري الدولي الذى كسب سعره 3.9%، وسعر سهم جلوبال تليكوم 1.4%، وكذلك ارتفع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.7%.
ومن البورصات الأخرى التى حققت مكاسب اليوم بورصة مسقط بحوالى 0.4% ليتقدم إلى 5422 نقطة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرى بورصتى الرياض – بقيادة أسهم البنوك الكبيرة التى سجلت أداء أفضل مع صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6% - والبحرين ليستقرا عند 6871 نقطة و1320 نقطة.
أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها سوق مال أبوظبي العام بحوالى 1.7% لينخفض إلى 4427 نقطة بسبب البنوك وانخفض سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.7 % ليسجل أكبر هبوط في يوم واحد منذ تشكيل المصرف من اندماج في الأول من أبريل الماضى.
وخسر كذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.6% ليهوى إلى 9901 نقطة بعد أن هبط أمس بحوالى 0.5% لينخفض إلى 10064 نقطة بسبب سهم شركة أزدان أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في قطر والذى هبط سعره اليوم بأكثر من 9 % بعد أن خسر أمس الحد الأقصى اليومي البالغ 10%.
وتراجع أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 3339 نقطة مع صعود 12 سهما وتراجع 19 سهما على قائمته حيث قفز سعر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 6 % وارتفع سعر سهم شركة داماك العقارية 3.5%.
بورصة وشركات
البورصة المصرية
البورصات العربية
أخبار البورصة
مؤشرات البورصة
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا