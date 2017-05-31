البورصة المصرية والكويتية تقودان مكاسب 5 أسواق وهبوط الدوحة

البورصة المصرية

خالد بدر الدين



صعدت مؤشرات 5 بورصات عربية فى منطقة الشرق الأوسط فى ختام تعاملات، اليوم الأربعاء، بقيادة الكويت والقاهرة، وهبطت 3 بورصات أخرى تصدرتها الدوحة وأبوظبى.



وذكرت وكالة رويترز أن مؤشر بورصة الكويت قفز بحوالى 0.9% ليصل إلى 6785 نقطة، وكذلك مؤشر بورصة القاهرة بحوالى 0.8 % ليزداد إلى 13340 نقطة بفضل سهم البنك التجاري الدولي الذى كسب سعره 3.9%، وسعر سهم جلوبال تليكوم 1.4%، وكذلك ارتفع سعر سهم مجموعة طلعت مصطفى للتطوير العقاري 2.7%.



ومن البورصات الأخرى التى حققت مكاسب اليوم بورصة مسقط بحوالى 0.4% ليتقدم إلى 5422 نقطة بينما لم يطرأ تغيير يذكر على مؤشرى بورصتى الرياض – بقيادة أسهم البنوك الكبيرة التى سجلت أداء أفضل مع صعود سهم البنك السعودي الفرنسي 2.6% - والبحرين ليستقرا عند 6871 نقطة و1320 نقطة.



أما البورصات التى تعرضت لخسائر اليوم فقد تصدرتها سوق مال أبوظبي العام بحوالى 1.7% لينخفض إلى 4427 نقطة بسبب البنوك وانخفض سعر سهم بنك أبوظبي الأول 3.7 % ليسجل أكبر هبوط في يوم واحد منذ تشكيل المصرف من اندماج في الأول من أبريل الماضى.



وخسر كذلك مؤشر بورصة الدوحة بحوالى 1.6% ليهوى إلى 9901 نقطة بعد أن هبط أمس بحوالى 0.5% لينخفض إلى 10064 نقطة بسبب سهم شركة أزدان أكبر شركة للتطوير العقاري مدرجة في قطر والذى هبط سعره اليوم بأكثر من 9 % بعد أن خسر أمس الحد الأقصى اليومي البالغ 10%.



وتراجع أيضا مؤشر سوق مال دبي العام بنسبة طفيفة بلغت 0.03 % ليستقر عند 3339 نقطة مع صعود 12 سهما وتراجع 19 سهما على قائمته حيث قفز سعر سهم الشركة الإسلامية العربية للتأمين (سلامة) 6 % وارتفع سعر سهم شركة داماك العقارية 3.5%.