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اقتصاد وأسواق
كوجك : مصر باعت سندات دولية بـ3 مليارات دولار
الأربعاء 31 مايو 2017 08:08 م
كوجك
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كوجك
خالد بدر الدين
أكد أحمد كوجك، نائب وزير المالية المصري لرويترز، أن مصر تلقت اليوم الأربعاء ثلاثة مليارات دولار حصيلة بيع سندات دولية ازداد إقبال المستثمرين الأجانب عليها بفضل برنامج الإصلاح الاقتصادي تنفذه الحكومة، ويتضمن قانونا جديدا للاستثمار أقره مجلس النواب الأسبوع الماضي، وفى انتظار إصدار لائحته التنفيذية.
وذكرت وكالة رويترز أن مصر باعت الأسبوع الماضي ما قيمته 750 مليون دولار من سندات مدتها 5 سنوات بعائد بلغ 5.45%، وسندات أخرى بقيمة مليار دولار مدتها 10 سنوات بعائد قدره 6.65%، وبقيمة 1.25 مليار دولار من سندات مدتها 30 عاما بعائد 7.95%.
وباعت مصر في يناير الماضى سندات دولية قيمتها 4 مليارات دولار على 3 شرائح، وفي أبريل الماضى وافقت الحكومة على زيادة سقف إصدار السندات الدولية ليصل إلى 7 مليارات دولار.
وتنفذ الحكومة المصرية برنامجا للإصلاح الاقتصادي منذ نهاية 2015 شمل فرض ضريبة للقيمة المضافة وتحرير سعر صرف الجنيه وخفض الدعم للكهرباء والمواد البترولية سعيا لإنعاش الاقتصاد، وإعادته إلى مسار النمو وخفض واردات السلع غير الأساسية.
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