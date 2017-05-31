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تغريم شوبير والطيب 200 جنيه
الأربعاء 31 مايو 2017 08:01 م
شوبير والطيب
أخر الأخبار
شوبير والطيب
نجوى عبد العزيز
قضت محكمة جنح أول أكتوبر، اليوم الأربعاء، بتغريم كل من الإعلامى أحمد شوبير، والمعلق الرياضى أحمد الطيب، 200 جنيه لكل منهما، فى الاتهامات المتبادلة بينهما بالتعدى بالضرب والسب والقذف.
كانت النيابة العامة بجنوب الجيزة، قد أحالت الدعوى التى تتهم كلاً من المعلق الرياضى أحمد الطيب، والإعلامى أحمد شوبير، بتبادل الاعتداء بالضرب، إلى محكمة الجنح بعد انتهاء تحقيقات النيابة العامة فى الواقعة، وتسلمها تقرير تفريغ الأسطوانة المدمجة المحمل عليها حلقة برنامج "العاشرة مساءً" المذاع على فضائية دريم، والمسجل عليها أحداث الاشتباكات التى وقعت بينهما.
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شوبير و الطيب
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