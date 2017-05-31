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نادية الجندي لرامز: أنت شيطان
الأربعاء 31 مايو 2017 07:58 م
نادية الجندي مع رامز جلال
أخر الأخبار
نادية الجندي مع رامز جلال
أحمد الدسوقى
استضاف الفنان رامز جلال الفنانة الكبيرة نادية الجندى فى برنامجه "رامز تحت الأرض".
وبدأ البرنامج باستضافة نيشان للفنانة الكبيرة وبعدها انطلقت إلى الصحراء لتصوير برومو الحلقة، وأطلقت الصيحات والأصوات العالية أثناء سير السيارة فى الرمال، وبعدها بدأت فى المطالبة بإنقاذها بعد انغراس السيارة.
وفور خروج رامز فى زى السحلية ارتفع صوتها مرة أخرى، وبعد الكشف عن وجهه قالت له "أنت شيطان لا يمكن تكون بنى آدم".
وأضافت: "إيه كمية الشر اللى جواك دى أنت لازم تتعالج، ولو حد قلبه ضعيف هيعمل إيه" وبعد ذلك صالحها رامز.
لايف
رامز جلال
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