السلع التموينية تتلقى أقل عرض لشراء القمح بـ 191.46 دولار للطن

خالد بدر الدين

أكد تجار أن أقل عرض تلقته الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر في مناقصة لشراء القمح اليوم الأربعاء بلغ 191.46 دولار للطن، على أساس تسليم ظهر السفينة (فوب) لتوريد 60 ألف طن من القمح الروماني، ولكن نتائج المناقصة سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق اليوم.





وذكرت وكالة رويترز إن الهيئة المصرية العامة للسلع التموينية أصدرت مناقصة أمس الثلاثاء لشراء كمية غير محددة من القمح من الموردين العالميين للشحن في الفترة بين الأول والعاشر من يوليو القادم ويغلق باب تقديم العروض في المناقصة الساعة 1200 بالتوقيت المحلي (1000 بتوقيت جرينتش) اليوم ومن المنتظر أن تعلن النتيجة بعد الساعة 1530 بالتوقيت المحلي في نفس اليوم.





وقال نائب رئيس الهيئة أحمد يوسف: إن الهيئة تسعى لشراء شحنات من القمح اللين أو قمح الطحين من الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وفرنسا وألمانيا وبولندا والأرجنتين وروسيا وقازاخستان وأوكرانيا ورومانيا وبلغاريا والمجر وباراجواي وتكون الأسعار في عروض القمح على أساس التسليم على السفينة (فوب) مع عرض منفصل لتكلفة الشحن.

وفي مناقصتها السابقة التي أصدرتها في 17 مايو الماضى اشترت الهيئة 295 ألف طن من القمح بما في ذلك 115 ألف طن من الولايات المتحدة وهي أول مشتريات لها من القمح الأمريكي في أكثر من عامين واشترت الهيئة أيضا في تلك المناقصة 60 ألف طن من كل من رومانيا وروسيا وأوكرانيا.