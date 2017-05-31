وزيرة الهجرة تزور مصابي حادث المنيا

نبيلة مكرم: الإرهاب لن ينال من استقرار الوطن.. وسنتخطي معا كل الصعاب





ولاء البري

أجرت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، زيارة لمصابي حادث المنيا الإرهابي، بمستشفى معهد ‏ناصر، برفقة وفد من الوزارة؛ وذلك لتفقد أحوال المصابين والاطمئنان على حالاتهم الصحية والنفسية، بالإضافة للشد من أزرهم حيال ‏هذا الحادث.‏

من جانبها أعربت السفيرة نبيلة مكرم عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، مؤكدة صلابة النسيج الوطني واستمرار الدولة في ‏بذل جميع الجهود للقضاء على الإرهاب الأسود وتجفيف منابعه، وإفشال مساعيه للنيل من استقرار وأمن الوطن،‎ ‎كما أشادت مكرم ‏بالروح المعنوية العالية والتحدي والمقاومة لدى المصابين وبما يملؤهم من أمل وإصرار على تخطي هذه المرحلة الصعبة من عمر الوطن.‏

وبدورها اطمأنت وزيرة الهجرة على إحدى المصابات بالحادث، من المصريين بالمقيمين بالخارج، في شيكاغو بالولايات المتحدة الأمريكية، ‏وقد نال منها الإرهابيون خلال زيارتها لدير الأنبا صموئيل، حيث كانت وأسرتها في إجازة عائلية بالمنيا، وقتل الإرهابيون الزوج واثنين من أبنائها خلال الحادث المأساوي.

هذا وقد أعرب المصابون عن امتنانهم بتلك الزيارة، مؤكدين أنه رغم فقدانهم أقاربهم في هذا الحادث، فإنهم يدعون الشعب لعدم الانكسار في وجه هذا الإرهاب الغاشم، والتصدي له بكل قوة وعزيمة وإيمان، مشددين على أنه سيأتي يوم وستنجلي ‏هذه الغمة، التي لطالما استطاع الشعب المصري التغلب عليها على مر العصور.‏