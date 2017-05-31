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بورصة وشركات
هبوط جماعى لمؤشرات البورصة باستثناء الرئيسي
الأربعاء 31 مايو 2017 04:49 م
هبوط الاسهم
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هبوط الاسهم
رجب عزالدين
اختتمت البورصة تعاملات جلسة اليوم الأربعاء على هبوط أغلب مؤشراتها، باستثناء المؤشر الرئيسى، الذى صعد بنسبة 0.76%، وسط اتجاه بيعى للمصريين والمؤسسات العربية.
وصعد المؤشر الثلاثيني egx30 بنسبة 0.76% إلى 13339نقطة، بينما هبط مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة egx70 بنسبة 0.68%، ليصل إلى 571 نقطة، كما هبط المؤشر «EGX100» الأوسع نطاقا بنسبة 0.42% عند مستوى 1364 نقطة، وكذلك هبط نظيره «EGX50» متساوى الأوزان بنسبة 0.88% عند مستوى 2038 نقطة، ليلحق بنظيره العشرينى الذى هبط بنسبة 0.12% عند مستوى 12139 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات 2.8 مليار جنيه على الأسهم فقط، واتجهت تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأفراد المصريين للبيع بصافى قيم تداولات 9.2 مليون جنيه و157.4 مليون و147.7 مليون، على التوالى، بينما اتجهت تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للشراء، بصافى قيم تداولات 46.4 مليون جنيه و12.2 مليون و251.8 مليون على التوالى.
وسيطر اللون الأحمر على معظم الأسهم المتداولة، حيث هبط 110 أسهم من إجمالى 177 سهما متداولا، بينما صعد 38 وبقى 29 دون تغير.
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