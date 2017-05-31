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سيـــاســة
برلمانى يتقدم ببيان عاجل ضد وزير البترول بسبب شركة بتروجاز
الأربعاء 31 مايو 2017 04:30 م
البرلمان المصري 2017
أخر الأخبار
البرلمان المصري 2017
ياسمين فواز
تقدم النائب أحمد عبده الجزار، عضو مجلس النواب عن دائرة البساتين، وعضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، ببيان عاجل إلى الدكتور علي عبد العال رئيس مجلس النواب موجه ضد المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء، والمهندس طارق الملا وزير البترول بسبب عدم تنفيذ شركة بتروجاز التزامتها بتوصيل الغاز لجزء كبير من شوارع البساتين، رغم الحصول على أموال من المواطنين منذ أكثر من عامين.
وأكد "الجزار" في البيان العاجل الذي تقدم به أن العديد من أهالي دائرة البساتين يعانون من دفع فلوس تقديم الغاز منذ فترة كبيرة دون استجابة شركة بتروجاز لطالبات المواطنين بتركيب الغاز و توصيله إلى المنازل رغم مرور فترة كبيرة على تقديم الطالبات وسداد المبالغ المالية المخصصة لذلك بالكامل.
وطالب بسرعة الانتهاء من تنفيذ كل الالتزامات والتوصيلات على شركة بتروجاز لتخفيف معاناة المواطنين.
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