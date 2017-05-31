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اقتصاد وأسواق
الجزايرلى: تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء الشهر المقبل
الأربعاء 31 مايو 2017 03:48 م
شريف إسماعيل 1
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شريف إسماعيل 1
أحمد اللاهونى
كشف المهندس أشرف الجزايرلى، رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، أن المهندس شريف إسماعيل سيصدر قرار تشكيل مجلس إدارة هيئة سلامة الغذاء، خلال يونيو المقبل.
يشار إلى أن مجلس النواب، وافق فى جلسته العامة المنعقدة يوم 19 ديسمبر الماضى، على مشروع قانون إنشاء الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وصدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسى، عقب موافقة البرلمان، وينص على أن تتولى "الهيئة" دون غيرها الاختصاصات المقررة للوزارات والهيئات ووحدات الإدارة المحلية فيما يخص الرقابة على تداول الغذاء، ووفقًا له سيتم نقل تبعية كل العاملين بالمصالح الحكومية وغيرها من الجهات المختصة بالرقابة على الغذاء إلى الهيئة.
وقال الجزايرلى فى تصريحات لـ "المال": إنه سيتم إعداد اللائحة التنفيذية لقانون سلامة الغذاء بمجرد الانتهاء من تعيين مجلس الإدارة، متوقعًا خروجه للنور والعمل به خلال فترة تتراوح بين عام أو عامين.
اقتصاد وأسواق
اتحاد الصناعات
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