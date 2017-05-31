سيات إيجيبت تطرح ليون Face Lift رسميًا

شريف عيسى



طرحت كيان إيجيبت للتجارة والاستثمار، وكيل سيات الإسبانية فى مصر، النسخة المعدلة من طراز "ليون Face Lift" خلال الأيام القليلة الماضية، والتى تنتمى لفئة السيارات الكروس أوفر المتوسطة الحجم.



وتتوافر سيات ليون Face Lift بثلاث فئات، حيث يبلغ سعر فئة Reference، 315 ألف جنيه، فيما سعرت كيان ايجيبت فئة Style، ليكون بـ 355 ألف جنيه، أما فئة Style Plus فسعرها 385 ألف جنيه.



وشهدت سيات ليون 2017 بعض التعديلات الشكلية ومنها تغيير الشبكة الأمامية للسيارة، وإضافة تكنولوجيا LED للمصابيح الأمامية والخلفية، أما بالمقصورة الداخلية فإن أبرز التعديلات التى جرت على السيارة هو تحويل فرامل اليد لتعمل بالكهرباء.



وتزود سيات ليون تعديلات منتصف العمر بمحرك سعة 1.6 لتر، بقوة 110 حصان، بعزم دوران 115 نيوتن / متر، وناقل حركة سداسى السرعات، والذى يمكنها من التسارع من وضع السكون وحتى 100 كم / الساعة فى غضون 11.4 ثانية، فيما تقدر سرعتها القصوى بحوالى 185 كم / الساعة.