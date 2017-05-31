وكلاء السيارات تراهن على زيادة مبيعاتها.. بتعاقدات مع أوبر

نيسان إيجيبت

القصراوى تعتزم دخول جاك S2 ضمن منظومة أوبر.. بتمويل من رواج

"نيسان" تبرم عقدًا مع أوبر بتخفيض أسعار صني 2000 جنيه.. للشركات



أحمد عوض



اتجه عدد من وكلاء السيارات إلى توقيع عقود مع شركات خدمات حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية خلال الوقت الحالي، في محاولة لزيادة حجم مبيعاتها بالسوق التى تشهد أداءً سيئًا خلال الربع اﻷول من العام الحالى.



وعلمت "المال" من مصادرها، أن مجموعة القصراوي، قد تعاقدت مع شركة << أوبر - مصر>> المتخصصة في مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية؛ بهدف أدراج طرازات العلامة الصينية منظومة تشغيل "أوبر" خلال الفترة المقبلة.



وأكد المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن الفترة الحالية تشهد عدة مفاوضات مع ممثلي قيادات شركتي "أوبر - مصر" و "رواج لتمويل وتقسيط السيارات"؛ للوقف على بدء إدراج السيارة جاك S2 ضمن منظومة تشغل أوبر بالسوق خلال الفترة المقبلة، مضيفًا أن خطة القصراوى تركز علي منح عملاء طجاك" كل التسهيلات لاقتناء سيارة بمنظومة "أوبر" عبر تمويل"رواج" عمليات البيع.



وأضاف أن الخطة التسويقية لمجموعة القصراوي، تستهدف زيادة عدد الموزعين لـ جاك، فضلا عن تدشين مراكز خدمات مابعد البيع والصيانة بمختلف المحافظات، بهدف زيادة حجم الحصة السوقية من المبيعات، ووقف خسائر تراجع المبيعات، موضحًا أن أداء مبيعات "الملاكي" شهد تراجعًا بنسبة 45% خلال الأشهر الخمسة الماضية.



وتوقع زيادة حجم مبيعات الشركة من طراز جاك S2 بالتزامن مع إدراجها ضمن منظومة سيارات "أوبر" بالسوق.



وكان مصطفى عز الدين، مدير إدارة المبيعات والتسويق بـ «رواج» أكد لـ "المال" سابقة - أن الشركة قد تعاقدت مع "أوبر - مصر" وعدد من وكلاء وشركات السيارات، لإمكانية تمويل عمليات البيع للشركات أو اﻷفراد، الراغبين بدخول طرازاتهم ضمن منظومة تشغيل أوبر.



في ذات السياق، أعلنت شركة نيسان - إيجيبت عبر الخط الساخن لها، عن توقيع بروتوكول تعاون مع شركة أوبر - مصر، بمنح الشركات الراغبة بإدراج طرازات نيسان صني ضمن منظومة أوبر، بتخفيض أسعارها علي تلك الفئة بواقع 2000 جنيه.



وأوضح علاء السبع رئيس مجلس إدارة شركة السبع أوتو موتيف، أن شركات السيارات بدأت تتجه للخطط التسويقية اﻷوسع، عبر نظم البيع بأسعار منخفضة للشركات الراغبة في دخول مجال خدمات حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية، لزيادة حجم مبيعاتها ووقف نزيف خسائر التراجع، موضحًا أن حجم مبيعات سوق السيارات "الملاكي" قد شهد تراجعًا بنسبة 50% خلال فترة الخمسة أشهر الماضية.



ووفقًا للبيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك"؛ تراجعت مبيعات سوق السيارات تراجعًا بنسبة 47% لتسجل بيع 13.4 ألف وحدة خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل 25.4 ألف وحدة عنه لعام 2016.



وأضاف أن خطط شركات السيارات، ترتكز على زيادة عمليات البيع للشركات عبر توريد كميات من طرازاتها بأسعار منخفضة، والتوسع في عمليات البيع عبر نظم المويل من خلال القطاع المصرفي، متوقعًا أن تتحرك حجم مبيعات سوق السيارات بنسب تتراوح مابين 5 و 10% خلال الفترة المقبلة.