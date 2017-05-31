وزير التجارة يمنع المسئولين من الحديث عن أزمة حظر السودان

طارق قابيل 2

أحمد اللاهونى



أصدر المهندس طارق قابيل، وزير التجارة والصناعة، تعليمات لرؤساء القطاعات المعنية بملف الصادرات المصرية للخارج، بعدم الحديث فيما يخص أزمة حظر السودان للسلع المحلية، لأن الأمر قد يكون سياسيًا ولا يجوز الحديث فيه حاليًا، حسبما أكدت مصادر مطلعة داخل الوزارة لـ "المال".



ووافق رئيس الوزراء السوداني بكري حسن صالح أمس الثلاثاء على حظر دخول السلع المصرية الزراعية والحيوانية إلى بلاده مع إلزام القطاع الخاص باستيراد السلع مباشرة من بلد المنشأ دون عبورها بمصر.



وحاولت "المال" التواصل مع المسئولين المعنيين بالملف، للوقوف على الأسباب الحقيقية لحظر السودان، وما إذا كان الأمر سياسيا نتيجة التوترات الأخيرة، بعد اتهام الرئيس السودانى عمر البشير، القاهرة بتزويد معارضيه فى إقليم دارفور بالسلاح، لكن لم يتسن لها الحصول على أى رد.



وقررت السودان في مارس فرض حظر شامل على السلع الزراعية المصرية مما عزز القيود التي كان قد فرضها بداية في سبتمبر لحظر الفواكه والخضراوات والأسماك المصرية بفعل مخاوف صحية.



ومن المعروف أن جهاز التمثيل التجارى وقطاع الاتفاقات الخارجية، والمجالس التصديرية، التابعين لوزارة التجارة والصناعة، هم المسؤلون الرئيسيون عن ملف الصادرات المصرية للخارج.



ولم تفصح المصادر عن أى تحرك حكومى من القاهرة للتفاوض مع السودان حول قرارته الأخيرة بشأن المنتجات المصرية.