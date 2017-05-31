الصحة: بدء العمل بمنظومة التعقب الدوائي يونيو 2018

وزارة الصحة والسكان 5

أحمد صبري:



أعلنت وزارة الصحة والسكان ممثلة في الإدارة المركزية لشئون الصيدلية عن تطبيق منظومة التعقب الدوائى لكل أطراف الصناعات الدوائية والاستيراد والتوزيع والبيع لمنع تداول الأدوية المهربة والمغشوشة وذلك فى يونيو 2018، يأتي ذلك انطلاقا من التزام الدولة بالحفاظ على صحة المواطنين وبناءً على قرارى مجلس الوزراء ووزير الصحة.



وأوضحت الدكتورة رشا زيادة رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية أن المنظومة الجديدة تعتمد على عملية التتبع والتعقب للدواء من خلال طباعة مصفوفة بيانات (Data Matrix) مميزة لكل عبوة دوائية وتتكون المعلومات المكودة على المصفوفة من 4 أكواد، أولها GTIN وهذا الكود يميز المنتج عالمياً وهو عبارة عن رقم محدد يعبر عن المنتج الخاص بشركة ما فى بلد انتاجه ، ثانياً Serial Number (الرقم السرى ) وهذا الرقم يتم انتاجه داخليا بواسطة المنتج نفسه ولا يتدخل نظام التعقب في تكوينه، فهو إما رقم عشوائي أو تسلسلى ، ثالثاً تاريخ إنتهاء الصلاحية وأخيراً رقم التشغيلة.



وأضافت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية أن وجود الكودين GTIN و Serial Number معا يعد المميز الرئيسى لكل عبوة دوائية داخل كل تشغيلة فضلا عن تمييزها عن بقية التشغيلات والمنتجات الأخرى لنفس المصنع أو المصانع الأخرى بالسوق المحلية، لافتة الى أنه يتم تعريف كل منشأة لها حق التعامل فى الدواء سواء مصنع أو مستورد أو موزع أو صيدلية أو مستشفى من خلال اعطاءها رقم GLN (Global Location Numbe ) (رقم سرى وكود تعريفى) وذلك لتعريفه على التطبيق ويكون لكل منها حساب خاص على البرنامج يمكن من خلاله التحكم فى موقف الأدوية التابعة للمنشأة من حيث اخطار البيع والاستلام لنقل ملكيتها من و إلى المنشأة .



وأكدت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية أنه لا يمكن التصرف فى أى عبوة دوائية لأى منشأة تتعامل فى الدواء بدون أن يكون ملكية العبوة مسجل على برنامج التعقب التابعة لها، وبالتالى يمنع النقل الغير قانونى للعبوات بين المنشآت مثل المخازن والصيدليات والمستشفيات، والتصرف فى الدواء بدون اكتمال عملية بيع واستلام الدواء من كلا الطرفين لنقل ملكية العبوة إلى المنشأة النهائية صاحبة المستحضر، فضلاَ عن إرسال الإخطارات المختلفة اليكترونيا (تصنيع، بيع، شراء) من خلال برامج الإدارة عند جميع الأطراف المعنية إلى نظام التعقب المركزى.



وأردفت رئيس الإدارة المركزية لشئون الصيدلية أنه لتسهيل عملية التعقب الدوائى يتم ربط كل عبوة دواء وعبوات التغليف والشحن المختلفة مثل الكرتونة والباليت والحاوية التى يتم النقل والشحن من خلالها بحيث تكون كل كرتونة دواء تحمل كوداً يحتوى على أكواد العبوات الدوائية بداخلها، والباليتات تحتوى أكواد الكراتين التى تحتويها، والحاوية تحتوى على أكواد الباليتات التى تحتويها و وذلك لتسهيل عملية النقل والشحن ومتابعة خط سير العبوة الدوائية بأبسط الطرق دون الحاجة لقراءة كود العبوة منفردا، حيث يتم نقل ملف إليكترونى يحتوى كافة الأكواد الموجودة فى العبوة الأكبر.



وفى حالة الاستيراد من دول أجنبية يلتزم المستورد بطباعة مصفوفة البيانات على العبوات الدوائية إما لدى المورِّد قبل توريدها أو بالتعاقد مع شركات تغليف محلية تتخصص فى طباعة هذه البيانات للشركة صاحبة المستحضر.



يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الصحة والسكان على تصحيح كافة أشكال التعاملات الدوائية غير المنتظمة والتى أدت فى الفترات السابقة إلى تهريب وتخزين المستحضرات الدوائية والاتجار بآلام المواطنين والذي يتم الحد منه بالتعاون مع جهات الدولة المعنية من خلال الحملات التفتيشية لضبط العديد من الادوية المهربة والمغشوشة والغير صالحة للاستهلاك الآدمى.