ذاكر تدرس مناهج الإعدادية والثانوية أونلاين

مناهج إلكترونية

❐ خالد إبراهيم: الخدمة بالمجان على« بنك المعرفة».. وبمقابل رمزى للحصص المباشرة



المال ـ خاص



تستهدف شركة «أستاذ أونلاين» صاحبة منصة «ذاكر» للتعليم الإلكترونى تدريس المناهج التعليمية، من الصف الأول الإعدادى وحتى الأول الثانوي، بداية من العام الدراسى 2017/ 2018.



وقال خالد إبراهيم، رئيس شركة «أستاذ أونلاين»، إن «ذاكر» هى منصة إلكترونية، تستهدف القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية، من خلال إعداد مقاطع فيديو تفاعلية بالدروس التعليمية «أونلاين» بعد الساعة الخامسة يوميا، بواسطة فريق من أكفأ المعلمين فى مصر.



وأوضح لـ «المال» أن المنصة تسعى إلى التركيز على السوق المصرية، كمرحلة أولى، يليها تقديم خدماتها فى أسواق منطقة الخليج، ومنها الإمارات، مبينا أن «أستاذ أونلاين» لا ينظر إلى المرحلة الابتدائية، والتى تحتاج إلى جهد أوسع ومختلف تماما.



وأضاف أن مقاطع الدروس مسجلة على المنصة، ويمكن مشاهدتها فى أى وقت، كما يعقبها مجموعة من الأسئلة للإلمام بالمادة، مبينا أن الخدمة ستكون متاحة بالمجان على «بنك المعرفة» التابع لوزارة التربية والتعليم عندما تكون الحصة مسجلة، وبتكلفة رمزية إذا كانت مباشرة.



وبحسب تصريحات صحفية للدكتور طارق شوقى، وزير التعليم، فإن مشروع «بنك المعرفة» المصرى، هو عبارة عن مكتبة إلكترونية تتضمن محتوى أكبر من مكتبة الكونجرس الأمريكى معد من قبل ناشرين ودوريات علمية من جميع أنحاء العالم و3 آلاف ساعة فيديو فى مواد العلوم والرياضة باللغة العربية.



كما تسعى الوزارة إلى تدريب 20 ألف مدرس على استخدامها كمرحلة أولى، إذ تنظر إليها كمنصة وطنية للتعلم الإلكترونى تناسب جميع الفئات العمرية.



ولفت «إبراهيم» إلى أن «ذاكر» يتيح مجموعة من الخدمات التعليمية المتميزة، منها إمكانية اشتراك الطالب بـ «الترم» للحصول على دروس مباشرة أو مسجلة أو ملازم بقيمة تبدأ من 30 جنيها وحتى 160 جنيها، شاملة جميع حصص الشرح ، مع ضمان التفاعل بشكل مباشر مع المدرس ، كما يتلقى الطالب وولى الأمر مراجعة وتدريبا طوال العام الدراسى.



وتأسست «أستاذ أونلاين» عام 2004 من خلال إنتاج أقراص مدمجة «سيديهات» مزودة بمحتوى تعليمى، وتعتمد فكرة الموقع على بث الدروس باللغة العربية، بتكلفة منخفضة تناسب كل الشرائح، وكان التعامل يقتصر على طلاب المدارس الخاصة التى تعمل بنظام اللغات، ثم توجهت إلى طلاب المدارس الحكومية.



كما يستطيع الطالب إنشاء حساب خاص على الموقع لمتابعة دروسه، واستذكارها مع المدرسين بطريقة تفاعلية، كما يشتمل أيضا ملزمة تفاعلية للطالب تحتوى على الرسومات الخاصة بالدروس العلمية والعملية، ونشر التجارب، والكتاب المدرسى بنظام الـ «بى دى أف».