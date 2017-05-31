تعليم الإسكندرية تنهى الاستعدادات لامتحانات الثانوية العامة

وزارة التربية والتعليم

مها يونس



تجرى امتحانات الثانوية العامة فى الرابع من يونيو المقبل، واستعدت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية لها من خلال غرفة عمليات بالتنسيق مع الأمن العام ومديرية الأمن والصحة والتموين وأمن مديرية التربية والتعليم لمتابعة خطوط سير الامتحان من ناحية والتنسيق من ناحية أخرى مع اللجنة الثلاثية، وشرح التعليمات، وذلك لتوفير بيئة آمنة للطلاب خلال إجراء الامتحانات، حسبما صرح جمعة ذكرى وكيل وزارة التربية والتعليم.



وأضاف ذكرى أنه سيتم تطبيق لائحة الانضباط المدرسى وقانون الغش رقم 101 حال عدم التزام الطلاب المستهترين بالتعليمات وحظر الدخول بالهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين.



ومن ناحية أخرى أكد ذكرى أنه تم تجهيز الاستراحات لاستقبال الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان، وتم توفير مبردات المياه والثلاجات والمراوح الهوائية والفُرُش اللازمة والتليفزيونات.



وفي سياق متصل قالت آمال عبد الظاهر رئيس قطاع الإسكندرية لامتحانات الثانوية العامة إن عدد المتقدمين للامتحان فى محافظة الإسكندرية بلغ 42376 طالبا يؤدون امتحاناتهم في 130 لجنة امتحانية ويتقدم للشعبة الأدبية 18764 طالبا ولشعبة العلوم 14133 ولشعبة الرياضيات 9479 وأكدت أنه تم تجهيز عدد 41 استراحة للمعلمين منها 35 للرجال وست استراحات للسيدات.