وزير الإسكان: تشغيل تجريبي لـ10 محطات مياه

مدبولي ومضاعفة الرقعة السكانية

بدور إبراهيم:



أعلن الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، نجاح الوزارة، ممثلة فى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، في إنهاء 10 محطات لمياه الشرب وبدء تشغيلها التجريبى، ودخول بعضها الخدمة، فى 5 محافظات، هى المنيا وبنى سويف وأسيوط وسوهاج والبحيرة، بتكلفة نحو مليار و52 مليون جنيه، لخدمة 2 مليون و790 ألف نسمة.



وقالت المهندسة راندة المنشاوى، وكيل أول الوزارة، المشرف على قطاع المرافق: إن انتهاء هذه المشروعات ودخولها الخدمة، أسهم فى حل مشاكل مياه الشرب فى عدد من المراكز والقرى فى المحافظات الخمس، خاصة مع حلول شهر رمضان، وقبل استقبال شهور الصيف، مؤكدة أن الوزارة تمضى قدما فى إنهاء عدد كبير من مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى على مستوى المحافظات، منها توسعات لمحطات، وأخرى لحل مشاكل بالقرى، خاصة فى قطاع الصرف الصحى.



وأشار اللواء سيد العشرى، رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، إلى أن المشروعات التى تم الانتهاء منها فى محافظة البحيرة، هى محطة المحمودية بطاقة 86 ألف متر مكعب فى اليوم، تنفيذ شركة المقاولون العرب، وتخدم نحو 450 ألف نسمة، فى مدينة ومركز المحمودية والقرى التابعة لها.



وأوضح العشرى أنه بالنسبة لمحافظة بنى سويف، فقد تم الانتهاء من محطتى مياه ميدوم وصفط ميدوم بطاقة 10 آلاف م3 / يوم، ودخولهما الخدمة، تنفيذ الهيئة العربية للتصنيع، بتكلفة 3.8 مليون جنيه، وهى عبارة عن وحدات تنقية مياه مدمجة طاقة كل وحدة 5 آلاف م3 / يوم ، وتخدم نحو 50 ألف نسمة، في منطقتى ميدوم وصفط ميدوم.



وأكد رئيس الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، أنه بالنسبة لمحافظة سوهاج، فإنه تم الانتهاء من مشروع محطة مياه طما بالسكساكا بطاقة 86 ألف م3/يوم، بتكلفة 250 مليون جنيه، وتخدم نحو 450 ألف نسمة فى مركز ومدينة طما، إضافة إلى محطة مياه دار السلام بطاقة 60 ألف م3/يوم، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 255 مليون جنيه، وتخدم نحو 300 ألف نسمة فى مركز ومدينة دار السلام، فضلا عن محطة مياه شطورة (طهطا الجديدة) بطاقة 51 ألف م3/يوم، بتكلفة 350 مليون جنيه، وتخدم نحو 255 ألف نسمة، في مركز ومدينة طهطا.



وقال اللواء سيد العشرى إنه بالنسبة لمحافظة المنيا، فتم الانتهاء من توسعات محطة مياه المعصرة بملوي، بتكلفة 45 مليون جنيه، وتخدم 450 ألف نسمة فى مدينة ومركز ملوي، علاوة على توسعات محطة مياه قصر هور ( ابشادات سابقا ) ، وتخدم نحو 150 ألف نسمة، فى مركز ومدينة قصر هور والقرى التابعة، مشيرا إلى أنه بالنسبة لمحافظة أسيوط، فقد تم الانتهاء من مشروع محطة مياه الوليدية بمدينة أسيوط، تنفيذ شركة المقاولون العرب، بتكلفة 148 مليون جنيه، وتخدم نحو 255 ألف نسمة، فى مدينة ومركز أسيوط، فضلا عن محطة مياه ديروط (شلش) وتخدم نحو 430 ألف نسمة، فى مركز ديروط.