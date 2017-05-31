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سيـــاســة
بكري يتقدم بتعديل علي قانون القومي لحقوق الإنسان
الأربعاء 31 مايو 2017 01:05 م
مصطفى بكري
أخر الأخبار
مصطفى بكري
ياسمين فواز:
تقدم النائب مصطفي بكرى، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، بتعديل المادة 3 الفقرة 17 من مشروع قانون رقم 94 لسنة 2003الخاص بإنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وينص التعديل علي زيارة السجون وسائر أماكن الاحتجاز والمؤسسات العلاجية والإصلاحية والاستماع إلي السجناء ونزلاء المؤسسات بإذن خاص من النيابة العامة.
وتناقش اللجنة التشريعية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة مشروعي قانون المجلس القومي لحقوق الإنسان وإفلاس الشركات.
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