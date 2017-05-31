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تأميـــن
67 شركة وساطة تأمين وإعادة مسجلة حتى نهاية أبريل الماضي
الأربعاء 31 مايو 2017 12:57 م
شريف سامي من مؤتمر المال
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شريف سامي من مؤتمر المال
مروة عبد النبي:
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن عدد شركات الوساطة المباشرة والإعادة التأمينية بلغ 67 شركة حتى نهاية أبريل الماضى، وفيما يخص شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل مقابل 57 شركة خلال نفس الفترة من العام السابق عليه.
وبلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 8404 وسيطاً حتى نهاية أبريل الماضى مقابل 7994 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية.
وأضاف أن عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بلغ بنهاية شهر أبريل 2017 عدد 39 خبيرا، وهو نفس عددهم فى نهاية الشهر المناظر من العام السابق.
ووصل عـدد خبراء المعاينة وتقدير الأضــرارمن الشركات إلى 60 ومن الأفراد إلى 392 بنهاية أبريل2017 مقابل 53 شركة و393 خبيرا معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق.
تأميـــن
تأميـــن
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