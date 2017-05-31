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تأميـــن
تسجيل 8 صناديق خاصة جديدة وتعديل النظام الأساسى لـ58
الأربعاء 31 مايو 2017 12:48 م
شريف سامي
أخر الأخبار
شريف سامي
مروة عبد النبي:
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن الهيئة قامت بتسجيل 8 صناديق تأمين خاصة جديدة أول أربعة أشهر من 2017.
وأضاف سامى أن الهيئة قامت بتعديل النظام الأساسي لعدد 58 صندوقا، وشطب صندوقين إضافة إلى موافقتها على استثمارات لصناديق التأمين الخاصة بلغت أكثر من 4 مليارات جنيه وتتمثل فى شهادات استثمار وودائع ووثائق صناديق استثمار وأذون خزانة وسندات.
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