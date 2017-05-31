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اقتصاد وأسواق
مصر تثبت الدولار الجمركي عند 16.5 جنيه
الأربعاء 31 مايو 2017 12:28 م
الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
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الجمركى للبضاعة بالموانئ المصرية
مها أبوودن:
ثبتت الحكومة المصرية سعر الدولار الجمركى عند مستوى الـ16.5 جنيه خلال شهر يونيو المقبل، وهى نفس القيمة التى أقرتها لسعره خلال شهر مايو الجارى، وزير المالية عمرو الجارحى.
ويعرف الدولار الجمركى، بأنه السعر الذى يتم احتساب تقديرات نسبة الرسوم الجمركية والضرائب الخاصة بواردات السلع من الخارج، وهو السعر الذى يتغير يوميًا وفقًا لأسعار تداول الدولار بالبنوك، حيث كانت هناك مطالب من الشركات والمستوردين للسلع بتثبيت سعر الدولار الجمركى، لمنع التذبذب الخاص بأسعار السلع المستوردة من الخارج وحسابات تلك الشركات وربحيتها، وهو ما استجابت له وزارة المالية اليوم بتثبيت السعر بدءًا من الشهر القادم.
اقتصاد وأسواق
اقتصاد وأسواق
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