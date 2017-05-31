162 شكوى ضد شركات التأمين والصناديق من يناير حتى أبريل

شريف سامي 000

%65 منها ضد الحياة والممتلكات



مروة عبد النبي:



كشف شريف سامى رئيس هيئة الرقابة المالية، أن هيئته تلقت خلال الأربعة أشهر الأولى من 2017 عدد 162 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 140 شكوى خلال العام السابق عليه بنسبة زيادة16%.



تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 43% تليها الشكاوى ضد شركات الحياة بنسبة 22% وأخيراً الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 35% من إجمالي الشكاوى.



وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرعي السيارات تكميلي والسيارات إجباريبعدد 63 شكوى بنسبة 90% من إجمالي شكاوى تأمينات الممتلكات.