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تأميـــن
قطاع التأمين يسدد 2.9 مليار جنيه تعويضات خلال الربع الأول
الأربعاء 31 مايو 2017 12:14 م
شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
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شريف سامي رئيس هيئة الرقابة المالية
مروة عبد النبىي:
قال شريف سامى، رئيس هيئة الرقابة المالية، إن إجمالى التعويضات المسددة للقطاع بلغت 2.9 مليار جنيه خلال الربع الأول فقط مقابل مليارى و146 ألف جنيه.
وأوضح سامى أن إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات بلغت 1.4 مليار جنيه مقابل 1.1 مليار جنيه خلال الربع الأول من السنة السابقة فيما بلغت تعويضات تأمينات الأشخاص 1.5مليار جنيه حتى نهاية مارس2017 مقارنة بـ 1.46 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق.
وأشار التقرير الصادر صباح اليوم عن هيئة الرقابة المالية، إلى أن أكبر تعويضات نشاط تأمين الممتلكات جاء بفرع تأمين السيارات التكميلي محققة 359 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى بـ 327 مليون جنيه ثم الطيران بـ 322 مليون جنيه، وفى المركز الرابع الحريق محققاً 111 مليون جنيه.
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