الدولية للتأجير التمويلي تعلن توزيع نقدى على قسطين

الفجوة التمويلية

رجب عزالدين:



أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عن توزيع نقدى بقيمة 2.25 جنيه للسهم الواحد يوزع على قسطين بمواعيد مختلفة.



وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " سيتم صرف التوزيع الأول وقيمته 1.125 جنيه للسهم اعتبارا من 22 يونيو كما سيوزع القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 28 سبتمبر "



ومن المقرر الانتهاء من الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 19 يونيو المقبل.



ويبلغ رأسمال إنكوليس 200 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.