EN
المزيد
طاقة
الاسكندرية
سياسة
ثقافة وفنون
أسواق عربيه
إقرأ لهؤلاء
لايف
رياضة
سيارات
اتصالات و تكنولوجيا
عقارات
نقل و وملاحة
استثمار
اقتصاد و أسواق
تأمين
بنوك
بورصة و شركات
أخر الأخبار
أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء
سعر البيع
البنك
17.85
17.97
البنك المركزى المصرى
17.79
17.89
بنك مصر
17.86
17.96
بنك الإسكندرية
17.88
17.78
البنك الأهلي المصري
17.96
17.86
بنك القاهرة
17.96
17.86
البنك التجاري الدولي CIB
17.95
17.85
البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري
الوحدة
595.00
عيار 21
510.00
عيار 18
680.00
عيار 24
4760.00
الجنيه الذهب
اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري
السلعة
9.00
الارز
16.00
الزيت
10.00
السكر
8.00
المكرونة
7.00
الدقيق
3.50
الشاي 40 جم
80.00
المسلى الطبيعي
40.00
المسلى الصناعي
35.00
الفراخ البلدي
28.00
الفراخ البيضاء
45.00
ديك رومي
45.00
بط
30.00
سمك بلطي
50.00
سمك بوري
60.00
سمك مكرونة
150.00
جمبري
80.00
كابوريا
140.00
لحم بتلو
120.00
لحم كندوز
130.00
لحم ضاني
بورصة وشركات
الدولية للتأجير التمويلي تعلن توزيع نقدى على قسطين
الأربعاء 31 مايو 2017 12:06 م
الفجوة التمويلية
أخر الأخبار
الفجوة التمويلية
رجب عزالدين:
أعلنت شركة الدولية للتأجير التمويلي (إنكوليس) عن توزيع نقدى بقيمة 2.25 جنيه للسهم الواحد يوزع على قسطين بمواعيد مختلفة.
وأضافت الشركة فى بيان للبورصة المصرية " سيتم صرف التوزيع الأول وقيمته 1.125 جنيه للسهم اعتبارا من 22 يونيو كما سيوزع القسط الثانى بنفس القيمة اعتبارا من 28 سبتمبر "
ومن المقرر الانتهاء من الحق في التوزيع لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين 19 يونيو المقبل.
ويبلغ رأسمال إنكوليس 200 مليون جنيه، موزعا على 20 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 جنيه للسهم الواحد.
بورصة وشركات
بورصة وشركات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا