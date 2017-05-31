الملا: برنامج الإصلاح الاقتصادي يخدم الخطط التنموية لقطاع البترول

شركة الإسكندرية لتكرير البترول

أحمد اللاهوني:



أكد المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، أن برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى تتبناه الدولة والقوانين الجديدة المحفزة كقانون الاستثمار وقانون تنظيم سوق الغاز تخدم الخطط التنموية والاقتصادية وتعمل على جذب المزيد من الاستثمارات وتحقيق التنمية المستدامة.



وقال الوزير خلال لقائه مع السفير النرويجى بالقاهرة ستين أرن روسنس؛ لبحث أوجه التعاون فى أنشطة صناعة البترول والغاز الطبيعى، إن من الركائز الأساسية لمنظومة عمل القطاع انفتاحه على التجارب والخبرات العالمية والإقليمية فى مجال صناعة البترول والغاز الطبيعى بما يخدم منظومة العمل والاقتصاد الوطنى.



وأشار إلى الالتزام المستمر بالتطوير والتحديث وصقل مهارات الكوادر البترولية وزيادة أوجه التعاون مع الشركاء وجذب استثمارات جديدة.



تطرق اللقاء إلى إمكانية الاستفادة من الخبرة النرويجية فى برنامج تحديث وتطوير قطاع البترول ، نظراً لما لديها من خبرة كبيرة فى هذا المجال، إضافة إلى استعراض نماذج الشراكة الناجحة مع الشركات النرويجية والتى تتمثل في شركة ستات أويل النرويجية في مجال البحث والاستكشاف وشركة بى جى اس النرويجية فى مشروع للمسح السيزمى بالمنطقة الغربية فى المياه الإقليمية بالبحر المتوسط والذى من المتوقع أن يسهم فى المزيد من جذب شركات البحث العالمية الكبرى نتيجة توافر البيانات السيزمية اللازمة بعد تنفيذ المشروع.



من جانبه أكد السفير أن بلاده من منطلق مكانتها فى سوق الطاقة العالمية تثمن ما تقوم به مصر من إصلاحات مهمة للمناخ الاستثمارى، لافتا الى اهتمام مستثمرى البترول النرويجيين بالفرص الاستثمارية المتاحة فى مجالات صناعة البترول والغاز الطبيعى، كما استعرض الخبرات والتكنولوجيات التى تمتلكها الشركات النرويجية والتى تتيح لها التوسع فى استثماراتها بقطاع البترول المصرى.



