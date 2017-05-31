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بورصة وشركات
تباين تعاملات المسؤولين على أسهم شركاتهم بالبورصة
الأربعاء 31 مايو 2017 11:36 ص
صعود البورصة 22555
أخر الأخبار
صعود البورصة 22555
المال ـ خاص:
تباينت تعاملات المساهمين الرئيسيين ومجالس الإدارة، على أسهمهم المقيدة بالبورصة، خلال جلسة أمس الثلاثاء، لتشمل 4 عمليات شراء مقابل، 5 عمليات بيعية.
وضمت العمليات الشرائية أسهم كل من شركة الدوليه للمحاصيل الزراعية، وابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية، والمجموعة المالية هيرمس القابضة، وبرايم القابضة للاستثمارات المالية".
وجاءت العمليات البيعية على أسهم كل من البنك التجاري الدولي -مصر، ومجموعة بورتو القابضة- بورتو جروب، واراب للتنمية والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى عمليتي بيع تخص الدولية للأسمدة والكيماويات.
يذكر أن المؤشر الرئيسي أغلق أمس مرتفعاً بنسبة 0.24% عند مستوى 13239 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.11% ليغلق عند مستوى 575 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 1369 نقطة.
بورصة وشركات
بورصة وشركات
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